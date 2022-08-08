اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 أغسطس 2022 03:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع شاب صدمته سيارة على الطريق الإقليمي في الشرقية

الإثنين، 08 أغسطس 2022 01:33 م
مصرع شاب صدمته سيارة على الطريق الإقليمي في الشرقية جثة - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى شاب مصرعه، منذ قليل، إثر تعرضه لحادث اصطدام سيارة به على الطريق الإقليمى، أمام نزلة قرية بنى صالح نطاق محافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى السعديين.

تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة مستشفى السعديين، بوصول "محمد إ م س" 32 عاما مقيم مركز بلبيس جثة هامدة، وتبين حدوث وفاته، إثر اصطدام سيارة به أثناء عبوره الطريق الإقليمى.

وتم تحرير محضر بالواقعة ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية، وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
 


مستشفى السعديين

نزلة بنى صالح

الطريق الاقليمى

مصرع شاب

محافظة الشرقية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة