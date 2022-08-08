مصرع شاب صدمته سيارة على الطريق الإقليمي في الشرقية

الشرقية – فتحية الديب

لقى شاب مصرعه، منذ قليل، إثر تعرضه لحادث اصطدام سيارة به على الطريق الإقليمى، أمام نزلة قرية بنى صالح نطاق محافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى السعديين.



تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة مستشفى السعديين، بوصول "محمد إ م س" 32 عاما مقيم مركز بلبيس جثة هامدة، وتبين حدوث وفاته، إثر اصطدام سيارة به أثناء عبوره الطريق الإقليمى.



وتم تحرير محضر بالواقعة ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية، وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

