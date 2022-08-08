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مركز اختبارات القدرات الجديد بفنون جميلة الأقصر بوابة جديدة لخدمة طلاب الصعيد

الإثنين، 08 أغسطس 2022 12:00 ص
مركز اختبارات القدرات الجديد بفنون جميلة الأقصر بوابة جديدة لخدمة طلاب الصعيد مركز اختبارات القدرات الجديد بفنون جميلة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح جديد من الصروح التعليمية لخدمة طلبة جامعة الأقصر دخل الخدمة رسمياً، وهو مركز اختبارات القدرات فى كلية الفنون الجميلة، حيث افتتح الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، منذ أيام مقر مركز الاختبارات الإلكترونية بكلية الفنون الجميلة، والذي يخدم الطلبة بالكلية خلال الفترة المقبلة بصورة مميزة وقبل دخول العام الدراسي الجديد 2022/2023.

وفى هذا الصدد يقول الدكتور أحمد محيى حمزة عميد كلية الفنون الجميلة بالأقصر، أنه تم بالكلية أعمال فى رفع كفاءة الطابق الثالث بكلية الفنون الجميلة، والتى تتضمن المكاتب الإدارية، ودورات المياه، وتطوير الممرات، إستعداداً لدخوله الخدمة التعليمية بالكلية خلال العام الدراسي الجديد.

وأوضح الدكتور أحمد محيي عميد الكلية أن مركز التعليم الإلكتروني الجديد يستوعب عدد 144 طالبا وطالبة، وذلك ضمن خطة تطوير كلية الفنون الجميلة والارتقاء بجودة الخدمات التعليمية بها، حيث حضر افتتاح المركز كل من الدكتور حمدي محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد محيي حمزة، عميد الكلية، وزينب السلايمي، عضو مجلس النواب، ومحمد عطا الله عضو مجلس الشيوخ، واللواء أحمد أبو زيد، رئيس حزب مصر الحديثة بالأقصر، ومحمد عباس مدير مكتبة مصر العامة، ولفيف من عمداء الكليات والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والقيادات التنفيذية والشعبية.

ويشار إلى أن كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر تستقبل طلاب الثانوية العامة الراغبين في أداء اختبارات القدرات من محافظات(قنا - أسوان - البحر الأحمر - الأقصر)، ويكون التسجيل على موقع التنسيق  في الفترة من 25 يوليو الجاري ويستمر حتى 6 أغسطس المقبل، ويتم إعلام الطالب بموعد ومكان أداء الاختبارات م عقب تسجيله على موقع تنسيق القبول بالجامعات المصرية.

 

افتتاح مركز إختبارات القدرات الجديد بكلية الفنون الجميلة
افتتاح مركز إختبارات القدرات الجديد بكلية الفنون الجميلة

 

التجهيزات المميزة فى مركز إختبارات القدرات الجديد
التجهيزات المميزة فى مركز إختبارات القدرات الجديد

 

تجهيزات عالمية فى مركز إختبارات القدرات الجديد
تجهيزات عالمية فى مركز إختبارات القدرات الجديد

 

تجهيزات مميزة فى مركز إختبارات القدرات الجديد
تجهيزات مميزة فى مركز إختبارات القدرات الجديد

 

جانب من افتتاح المركز بالكلية
جانب من افتتاح المركز بالكلية

 

جانب من افتتاح مركز إختبارات القدرات الجديد
جانب من افتتاح مركز إختبارات القدرات الجديد

 

جولة داخل مركز اختبار كلية الفنون
جولة داخل مركز اختبار كلية الفنون

 

ساحة مقر مركز إختبارات القدرات الجديد
ساحة مقر مركز إختبارات القدرات الجديد

 

قاعة رقم 1 فى مركز إختبارات القدرات الجديد
قاعة رقم 1 فى مركز إختبارات القدرات الجديد

 

قاعة رقم 2 فى مركز إختبارات القدرات الجديد
قاعة رقم 2 فى مركز إختبارات القدرات الجديد

 

قيادات الجامعة والنواب داخل مركز إختبارات القدرات الجديد
قيادات الجامعة والنواب داخل مركز إختبارات القدرات الجديد

 

لحظة قص شريط افتتاح المركز للاختبارات
لحظة قص شريط افتتاح المركز للاختبارات

 

متابعة تجهيزات مركز اختبارات القدرات
متابعة تجهيزات مركز اختبارات القدرات

 

مركز إختبارات القدرات الجديد بالأقصر
مركز إختبارات القدرات الجديد بالأقصر

 

مركز إختبارات القدرات الجديد بكلية الفنون الجميلة
مركز إختبارات القدرات الجديد بكلية الفنون الجميلة

 

مكاتب مركز إختبارات القدرات الجديد
مكاتب مركز إختبارات القدرات الجديد

 


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