اليوم السابع
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مرفق الكهرباء يتدخل لحل شكوى مواطن متضرر من رفض تركيب عداد بالساحل الشمالى

الإثنين، 08 أغسطس 2022 03:19 م
مرفق الكهرباء يتدخل لحل شكوى مواطن متضرر من رفض تركيب عداد بالساحل الشمالى وزارة الكهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه تلقى شكوى من أحد المستهلكين يتضرر فيها من رفض شركة التوزيع التابع لها تركيب عداد بالشالية الخاص بإحدى القرى بالساحل الشمالي.
 
وأوضح الجهاز أنه بدراسة موضوع الشكوى بالجهاز تبين ما يلي:
 
1-  طلب شركة التوزيع المختصة من الشاكي موافقة الجهة الإدارية المختصة.
 
2-طلب الجهاز من شركة التوزيع عدم الحاجة إلى طلب موافقة الجهة الإدارية للقرية لسبق توصيل التيار الكهربائي للقرية ككل من خلال شركة التوزيع.
 
3- قام الشاكي باستيفاء المستندات الدالة على ملكيته للشالية.
 
4-  قامت شركة التوزيع بالتعاقد على تركيب عداد للشالية وتم تركيب العداد.
 
5-تم التواصل مع الشاكي وإبلاغه بما تم في الشكوى وبذلك تم إزالة أسباب الشكوى.
 
و يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:
 
1-  من خلال التوجه إلى مقر الجھاز  في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.
 
2-   من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org
 
3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.
 
4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين  complaints@egyptera.org
                                          
5-  من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم
23421471.
6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475   (داخلي 154).

الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

شكاوى المواطنين من الكهرباء



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