"مرافق الأقصر" تحرر 247 محضرا ومخالفة متنوعة فى حملات بشوارع المدينة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، حملة موسعة لرفع الإشغالات وتحقيق الإنضباط بشوارع مركز ومدينة الأقصر، مما أسفر عن تحرير 247 محضر ومخالفة متنوعة، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء دكتور هشام عبدالغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، وبقيادة العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق.



وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير 52 محضر إشغال، و14 محاضر باعة جائلين، و18 محاضر نظافة عامة، و68 محضر مضبوطات متنوعة، وضبط 10 ميكروفون تسبب إزعاج، و95 محضر إزالات إدارية، حيث تضمنت الحملة شوارع الطيب، وعبدالحميد العمده، والتليفزيون، والمدينه، والكورنيش، ويوسف حسن ومناطق مستشفى الكرنك، والاسعاف، وشرق السكة، والصنايع، وذلك بقيادة رائد على بكري، ونقيب علي شيحه، ونقيب الشاذلي صابر بالتنسيق مع مسؤولي مركز ومدينة الأقصر.



وفى نفس السياق قاد اللواء دكتور علي الشرابي ورشة وخلية عمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة الأقصر، وذلك لمتابعة سير العمل به والوقوف على أداء الخدمات المقدمة للمواطن عن طريق المركز التكنولوجي، لتعزيز مبدأ الشفافية وتقليل التعامل المباشر مع الإدارات داخل ديوان مجلس مدينة الأقصر ، وتفعيل نظام الخدمات المميكنة تيسيراً على المواطنين، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة متابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي.



كما قام رئيس المدينة بمتابعة تعاملات المواطنين بمنظومة الإشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص، مشدداً بضرورة تسهيل كافة الإجراءات للمواطنين المتقدمين للحصول كافة الخدمات،والتراخيص اللازمة، وعدم التقاعس تجاه تقديم خدمة لائقة للمواطن الأقصري، وشدد رئيس المدينة على حسن التعامل مع الجمهور، وسرعة الانتهاء من طلباتهم، وتلاشي أي معوقات تعوق العمل، موجها العاملين بتسجيل كافة المعاملات على المنظومة بالمدينة.



تحرير 247 محضر ومخالفة متنوعة فى حملات بشوارع المدينة



جانب من حملات المرافق بشوارع الأقصر



رجال شرطة المرافق بالأقصر خلال الحملات



مرافق الأقصر تحرر 247 محضر ومخالفة متنوعة



