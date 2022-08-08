مراسلة إكسترا نيوز: الأمور تسير نحو الأفضل فى غزة منذ بداية فرض الهدنة

كتب أحمد عرفة

قالت منى عوكل مراسلة قناة إكسترا نيوز في غزة، إن الأمور تسير نحو الأفضل منذ بداية فرض الهدنة ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وأضافت مراسلة قناة إكسترا نيوز في غزة، في تصريحات لبرنامج كلام في السياسة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه تم فتح معربين لتنقل المرضى لتلقى العلاج في مستشفيات الداخل أو مستشفيات السلطة بجانب السماح للوفود بالوصول إلى قطاع غزة.

وتابعت مراسلة قناة إكسترا نيوز في غزة، أنه تم السماح بإدخال شاحنات الوقود والوقود الاصطناعى كى تعمل محطة توليد الكهرباء وشركة الكهرباء تحاول أن تبذل مجهودا كبيرا كى تحاول أن تصلح الخطوط التى تعطلت خلال الأيام الماضية .