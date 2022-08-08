اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 01:01 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مراسلة إكسترا نيوز: الأمور تسير نحو الأفضل فى غزة منذ بداية فرض الهدنة

الإثنين، 08 أغسطس 2022 11:33 م
مراسلة إكسترا نيوز: الأمور تسير نحو الأفضل فى غزة منذ بداية فرض الهدنة كلام في السياسة
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت منى عوكل مراسلة قناة إكسترا نيوز في غزة، إن الأمور تسير نحو الأفضل منذ بداية فرض الهدنة ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.
 
وأضافت مراسلة قناة إكسترا نيوز في غزة، في تصريحات لبرنامج كلام في السياسة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه تم فتح معربين لتنقل المرضى لتلقى العلاج في مستشفيات الداخل أو مستشفيات السلطة بجانب السماح للوفود بالوصول إلى قطاع غزة.
 
وتابعت مراسلة قناة إكسترا نيوز في غزة، أنه تم السماح بإدخال شاحنات الوقود والوقود الاصطناعى كى تعمل محطة توليد الكهرباء وشركة الكهرباء تحاول أن تبذل مجهودا كبيرا كى تحاول أن تصلح الخطوط التى تعطلت خلال الأيام الماضية .
 
 

غزة

وقف اطلاق النار

وقف اطلاق النار في غزة

اخبار غزة

اخبار غزة الان

قطاع غزة

قصف غزة

اخر اخبار غزة

غزة تحت القصف

الهدنة فى غزة

الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

الهدوء في غزة

الولايات المتحدة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة