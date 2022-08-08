مد عمل لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة

كتب محمد أسعد

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة السياحة والآثار بمد عمل لجنة تسيير غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، لمدة شهرين أو لحين إجراء انتخابات جديدة.

وجاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 85 لسنة 1968، بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019.

وبعد الاطلاع على قرار اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بتاريخ 31 يناير 2018، بإعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وعلى قرار وزير السياحة رقم 606 لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وعلى حكم محكمة القضاء الإداري في الدعاوى أرقام 8938 و8940 و8943 لسنة 73 بجلسة 7 يونيو 2020.