مدير الطب البيطرى بالأقصر يترأس لجنة للمرور على المجازر ومناقشة خطة تطويرها

الأقصر – أحمد مرعى

ترأس الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، اللجنة المشكلة للمرور على مجزر إسنا العمومى لمتابعة أعمال الذبح وكذلك لإعداد تقرير عن رفع كفاءة المجازر، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات السيد القصير وزير الزراعة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتكثيف لجان المرور والمتابعة على المجازر ومتابعة أعمال لجان التحصينات للحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بمحافظة الأقصر.

وتضمنت اللجنة كل من الدكتورة وسام المرشدى مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، وبمشاركة الدكتور محمد الرشيدى مدير إدارة إسنا البيطرية، والدكتور أسامة عبد الخالق رئيس قسم التفتيش على اللحوم بإدارة إسنا البيطرية، والدكتورة سمية بدر رئيس قسم المجازر بإدارة إسنا البيطرية، والدكتور يوحنا مريد رئيس قسم الوقاية بإدارة إسنا البيطرية.

كما قامت اللجنة بالمرور ومعاينة مجزر وادى النسيم الالى للدواجن عقب فترة التوقف للصيانة ورفع كفاءة المجزر، وتم التأكد من جاهزية المجزر للعمل، كما تم التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وتوعية القائمين عليه، وأن يتم عمل المجزر تحت إشراف بيطري كامل حفاظاً صحة وسلامة المواطنين وحرصاً على سلامة الغذاء، حيث اختتم أعضاء اللجنة جولتهم بمتابعة وتفقد عدد من لجان التحصينات للحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع للاطمئنان على سير العمل.

فيما أعلن الدكتور فتحى سلمى مدير الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، عن استمرار تفعيل دور مديرية الطب البيطري بالأقصر فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر، وذلك كلاً فى يومه المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم وتزامناً مع الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

ويضيف الدكتور فتحى سلمى، لـ"اليوم السابع"، أنه تشكلت لجنة من إدارة إسنا البيطرية بقيادة الدكتور محمد الرشيدى مدير إدارة إسنا البيطرية ورئيس اللجنة الطبية البيطرية، وبمشاركة وعضوية كلا من الدكتور يوحنا مريد رئيس قسم الوقاية بإدارة إسنا البيطرية، والدكتور وليد نصار رئيس وحدة نجع سعيد البيطرية، ومشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر اسنا، حيث قامت اللجنة بالمرور على سوق إسنا للماشية، وتم عمل تقصي وبائي نشط لمعرفة الوضع الوبائي، بالإضافة إلى تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع تزامنا مع الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.



متابعة العمل فى مجازر الأقصر



قيادات الطب البيطرى يقودون جولات على المجازر



مدير بيطرى الأقصر خلال جولاته على المجازر