"محطة عدلى منصور" التبادلية 30 فدان و 5 وسائل نقل أبرزها القطار الكهربائى

كتب ــ سيد الخلفاوى

ينشر اليوم السابع صورا توضح حجم الإنجاز الذى حققته مصر في مجال الطرق، حيث توضح الصور محطة عدلى منصور التبادلية المركزية، والتى تعد أكبر محطة تبادلية بالشرق الأوسط.

وتبلغ إجمالى مساحة محطة عدلي منصور30 فدانا، ويتم تبادل الخدمة بها بين 5 وسائل نقل وهي ( القطار الكهربائي الخفيف LRT – الخط الثالث لمترو الأنفاق – خط سكة حديد القاهرة/ السويس) ومحطة السوبرجيت (أتوبيسات الأقاليم) والأتوبيس الترددي عدلي منصور/ مطار القاهرة والأتوبيس الترددي عدلي منصور / موقف الأقاليم، كما يوجد بالمحطة منطقة انتظار عربات الملاكي شمال كوبري السلام سعة 260 سيارة علي مساحة 4,5 فدان ومنطقة انتظار عربات كبار الشخصيات أمام محطة عدلي منصور سعة 100 سيارة علي مساحة 1,5 فدان ومناطق خضراء وأرصفة بمساحة 8 أفدنة وأنفاق وممرات للمشاة لربط مكونات المحطة مع بعضها بطول 500 متر ومول تجاري لخدمة المحطة والمنطقة المجاورة علي مساحة 6,5 فدان، ويشمل دور بدروم ( جراج ) سعة 600 سيارة وعدد 2 دور تجاري ، مضيفا أن محطة عدلي منصور من الداخل بإجمالي مساحة التغطية 6 أفدنة مغطاة بمنشأ معدني بكامل المساحة وبارتفاع 23 مترا.

وتشمل المحطة البوابة الرئيسية بارتفاع 17 مترا و3 محطات أسفل التغطية : (محطة الخط الثالث لمترو الأنفاق - محطة القطار الكهربائيLRT - محطة سكة حديد القاهرة/السويس ) وساحة رئيسية تتوسط المحطات لربطها ببعضها بمساحة 7500 م2 والكوبري الرابط بين محطة القطار الكهربائي و محطة المترو مباشرة و الكوبري الرابط بين محطة القطار الكهربائي و ومحطة سكة حديد القاهرة – السويس وقاعة كبار الزوار بمساحة 160 م2 ومنطقة خدمات تجارية علوية لخدمة المحطة بمساحة 1500 م2.

ويتوافر بمحطة عدلي منصور ( WIFI– سلالم ذاتية الحركة – مصاعد لذوي الهمم – ماكينات ATM– ماكينات حجز تذاكر الكترونية – غرفة تحكم " شاشة لأجهزة GPS– شاشة لتنسيق وتخطيط الرحلات – شاشة لمراقبة الكاميرات – شاشة منظومة شحن الأتوبيسات الكهربية ") ونفق يربط المحطة مع محطة عدلي منصور و منطقة انتظار السيارات شمال كوبري السلام.