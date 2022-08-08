اليوم السابع
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أكرم القصاص
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محافظ مطروح: إنشاء 500 بئر تجميع مياه للقرى والتجمعات الصحراوية

الإثنين، 08 أغسطس 2022 01:13 م
محافظ مطروح: إنشاء 500 بئر تجميع مياه للقرى والتجمعات الصحراوية جانب من اللقاء
مطروح -فريق المحافظات

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التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مسئولى مؤسسة إكرام للتنمية والأعمال الخيرية بحضور فاطمة أنور مدير التضامن الاجتماعى والشيخ حسن عبد البصير، وكيل وزارة الأوقاف والمهندس حسين السنينى مدير تنمية القرية.

والشيخ كارم الفقى رئيس مجلس أمناء المؤسسة وأعضاء المجلس وأحمد رمضان مدير مكتب المؤسسة بمطروح.

تناول اللقاء استعراض جهود المشاركة المجتمعية للمؤسسة فى توفير مزيد من الخدمات لأهالى مطروح خاصة الأكثر احتياجا بالقرى والتجمعات الصحراوية  غرب مطروح.
 

حيث تم إنشاء عدد 500 بئر تجميع مياه وفق المستهدف، بالإضافة إلى التوسع في الأعمال حيث تم تسليم لعدد 150 بئرا جديدة خلال الأسبوع الحالي عن طريق وفد المؤسسة ليصل إجمالى عدد الآبار 650 بئرا، وكذلك حفر عدد 60 سُندة مياه للزراعة، مع تنظيم  عدد 5 قوافل لتوزيع  بطاطين وكراتين بغرب مطروح  بالاضافة الى ذبح عجل اضحيه في العيد ببراني.

 وأكد مسئولو المؤسسة أنه من المخطط زيادة أعمال المشاركة خلال الفترة القادمة  مع التوسع في انشاء اكثر من 600 بئر جديد  أخرى وتقديم مزيد من المساعدات للأسر الاكثر احتياجا سواء وصلات منزلية للمياه أو أسقف للمنازل وكذلك ترميم وتجديد للمساجد واقامة محطات تحلية المياه الجوفية للشرب والزراعة   في التجمعات   والقرى الصحراوية
 بينما وجه  اللواء خالد شعيب الشكر لجهود مؤسسة إكرام للتنمية والاعمال الخيرية على جهود المشاركة المجتمعية في اطار تضافر كافة الجهود لتوفير مزيد من الحياة الكريمة للمواطنين ، مؤكدا على اهمية التنسيق بين الجهات المعنية سواء مجالس المدن وتنمية القرية  والتضامن الإجتماعى والمؤسسة لعدم الازدواج في تقديم الخدمات  للأسر والمناطق المستهدفة.


أخبار مطروح

خدمات أهالي مطروح

500بئر مياة

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