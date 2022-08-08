محافظ شمال سيناء يؤكد على تنفيذ الدولة للمشروعات التنموية بالمحافظة

شمال سيناء - محمد حسين

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على تنفيذ الدولة لعدد كبير من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات بالمحافظة خاصة قطاع الكهرباء .

وأعلن محافظ شمال سيناء، فى بيان أنه استقبل اليوم الإثنين، المهندس محمد عبد الباقى أبو سنة رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء والمهندس مصطفى علام نائب رئيس مجلس إدارة الشركة عن قيام وزارة الكهرباء بتنفيذ محطتى كهرباء محولات عملاقة من بينها محطة بالعريش ومحطة في الشلاق بالشيخ زويد حيث أن بافتتاحهما لن تنقطع الكهرباء عن مدن المحافظة .. الى جانب تغذية المشروعات التى يجرى تنفيذها بالكهرباء .

ومن جانبه استعرض المهندس محمد عبد الباقى أبو سنة رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء أنه تم الانتهاء من انشاء ونقل معدات محطة كهرباء العريش بالكيلو 17 بنسبة 100 % .. كما تم الانتهاء من تركيب معدات المحطة بنسبة 75 % وجارى استكمال الباقى مشيرا الى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقوم بتطوير الشبكة الموحدة للكهرباء بشمال وجنوب سيناء بقيمة ٩ مليارات جنيها ، وذلك في اطار تنمية سيناء ، وأنه يتم تنفيذ محطة كهرباء العريش بجهد 220/66/22 كيلو فولت بقيمة 450 مليون جنيها .

وأشار محافظ شمال سيناء، إلى أن المحطة تقوم بتغذية الشبكة الموحدة والربط مع محطة الشلاق بالشيخ زويد وتغذية مدينة العريش والمشروعات الجديدة مثل محطة تحلية المياه بالكيلو ١٧ ومطار العريش والميناء البحرى .. حيث ستقوم بتغطية شمال سيناء بالكامل بالكهرباء، ولخدمة المشروعات التنموية الجديدة بالكهرباء .. إلى جانب سرعة دخول الوحدة في دقائق حال حدوث أى طارئ أو صيانة في الخطوط المغذية للمحافظة .

كما حضر اللقاء كل من : المهندس أحمد جودة مدير المشروعات بالشركة ، المهندس خليل أحمد عواد مدير عام محطات توليد الكهرباء بشمال سيناء ، وعاطف عبد الحميد مدير ادارة الأمن بالشركة .