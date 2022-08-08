محافظ سوهاج يناقش سبل رفع معدل خدمات تنظيم الأسرة

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع التحضيري، الذي عقد بديوان عام المحافظة لمناقشة سبل رفع معدل خدمات تنظيم الاسرة بحضور الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، والسيد أحمد سامي القاضى نائب المحافظ، والدكتور أسامة رشاد الشريف عميد كلية الطب جامعة سوهاج، والمستشار الطبى للمحافظة، والدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور جمال قريشي مدير هيئة جون سنو، وممثلي المجلس القومي للسكان، وعدد من مديري المستشفيات، والأطباء .

وأكد محافظ سوهاج خلال الاجتماع على أهمية القضية السكانية وضرورة تحسين المؤشرات السكانية، مشيرا الى أن تلك القضية تعد توجه لدى الدولة نظرا لما تشهده البلاد من كثافة سكانية عالية وخاصة بمحافظة سوهاج.

وأشار "الفقى" أن الكم الهائل من المشروعات التنموية التى تشهده مصر حاليا فى كافة المجالات وخاصة مشروعات تطوير الريف المصرى "حياة كريمة" يجب أن يواجهه انضباط وتحكم فى معدل الزيادة السكانية حتى يشعر المواطنين بما يتحقق من إنجاز وتنمية على أرض الواقع، مؤكدا أن تحسين المؤشرات السكانية يعد نقطة انطلاق وبداية حقيقية نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

ووجه محافظ سوهاج بضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتحسين ورفع معدلات خدمات تنظيم الاسرة بالمستشفيات، والوحدات الصحية، ورفع الوعي لدى المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية، وتأثيرها السلبي علي نتائج التنمية الشاملة التى تسعى الدولة لتحقيقها.



جانب من اللقاء



جانب من اللقاء