محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير "نفق العروبة" للوقوف على نسب التنفيذ.. صور

سوهاج – عمرو خلف

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، سير العمل بمشروع تطوير ورفع كفاءة " نفق العروبة " بمدينة سوهاج، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الأداء، وتذليل أية معوقات، ضمن خطة المحافظة لتطوير منطقة الثقافة، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والمهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان، وعدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج، وهلال زكي رئيس حي شرق، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج .

وتابع المحافظ أعمال تطوير النفق الجارية، والتي تشمل " أعمال التوسعة، وتطوير حارتين للسيارات، وحارة ثالثة للمشاة "، ومن المقرر الانتهاء من كافة الأعمال خلال 5 أشهر، وقد تم تركيب لوحة إرشادية مضيئة موضح بها الجدول الزمني للمشروع .

ووجه " الفقي " بالاهتمام بما يتم إنجازه كما وكيفا، وضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء تنفيذ الأعمال، ومراعاة الاشتراطات اللازمة للصحة والسلامة المهنية، وتكثيف الأعمال للانتهاء من المشروع وفقا للبرنامج الزمني الموضوع .



المحافظ يتفقد أعمال تطوير نفق العروبة



المحافظ يتفقد أعمال تطوير نفق العروبة



المحافظ يتفقد أعمال تطوير نفق العروبة



المحافظ يتفقد أعمال تطوير نفق العروبة



المحافظ يتفقد أعمال تطوير نفق العروبة



المحافظ يتفقد أعمال تطوير نفق العروبة