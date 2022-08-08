محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير "قصر ثقافة سوهاج".. صور

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية تفقد خلالها أعمال تطوير ورفع كفاءة "قصر ثقافة سوهاج"، ضمن خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الثقافة؛ لدعم وتطوير قطاع الثقافة بسوهاج، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، وجلال أبو الدهب مدير عام ثقافة سوهاج، وعدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج، وهلال زكي رئيس حي شرق.

وتفقد المحافظ أعمال التطوير الجارية، واستمع إلى شرح مفصل عن مراحل التطوير، والتي تشمل تطوير " مسرح القصر، وقصر ثقافة الطفل، وإحلال وتجديد جميع شبكات المرافق، بالإضافة إلى أعمال اللاند سكيب، وتنسيق الموقع العام للقصر"، حيث تم البدء في أعمال التطوير بداية شهر يوليو الماضي .

ووجه المحافظ بتكثيف الاعمال والمتابعة اليومية لنسب التنفيذ ومعدلات الأداء، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ، ومراعاة الاشتراطات اللازمة للصحة والسلامة المهنية، مشددا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع .



احلال وتجديد قصر ثقافة سوهاج



تطوير مسرح الطفل



جانب من اعمال التطوير من الدخل



قصر ثقافة سوهاج