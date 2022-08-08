محافظ دمياط ترأس اجتماع لجنة اختيار القيادات

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماع لجنة اختيار القيادات، المُنعقد اليوم الاثنين، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والدكتور خالد خلف مدير مديرية التربية والتعليم وأعضاء اللجنة المشكلة.

وتناول الاجتماع إجراء مقابلات شخصية مع المتقدمين لوظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون الاقتصادية والانتاجية بديوان عام المحافظة ومدير عام الخدمات بمديرية التربية والتعليم ومدير عام الشئون الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، لاختيار أفضل العناصر لشغل تلك الوظائف وفقاً لأحكام القانون والشروط المُعلن عنها مسبقاً.

وأوضحت "محافظ دمياط" أن المحافظة تسعى دائما على اختيار العناصر المؤهلة لشغل الوظائف القيادية ممن لديهن القدرة على تطوير معدلات العمل تطبيقًا لقواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية.