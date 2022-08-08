محافظ جنوب سيناء يستقبل رئيس جمهورية فيجي بمطار شرم الشيخ الدولي

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، رئيس جمهورية فيجى وليام كاتونيفيرى، وزوجته والوفد المرافق، وذلك صباح اليوم الإثنين، بمطار شرم الشيخ الدولى، يرافقه المهندس ياسر جاهين نائب مدير المطار، والعميد أحمد صفاء قائد مكتب الاتصال بشرم الشيخ.

وأعلنت محافظة جنوب سيناء فى بيان، أن محافظ جنوب سيناء نقل لرئيس جمهورية فيجى تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، ورحب المحافظ بالرئيس والوفد المرافق واستعرض ما يتم بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية استعدادا لاستضافة شرم الشيخ مؤتمر قمة تغير المناخ نوفمبر 2022، وذلك على هامش زيارته لمدينة شرم الشيخ التى تستغرق عدة أيام.