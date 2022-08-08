محافظ الوادي الجديد يلتقي المستثمرين ويطلق عددا من المبادرات لدعم الاستثمار

أطلق اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، مبادرة زراعة النباتات الطبية والعطرية بمنطقة جنوب باريس (بحيرة باريس) بتخفيض 20% للراغبين في إقامة مصانع تستهدف تعظيم الجدوى الاقتصادية للمنتجات، ومبادرة تخصيص أراضي للمصريين العاملين بالخارج الراغبين بالاستثمار.
جاء ذلك خلال لقائه عددا من المستثمرين المصريين والأجانب في لقاءٍ نظمته الشركة القائمة على مشروع زراعة الجوجوبا بمركز باريس بهدف متابعة توطين الجوجوبا في مصر والصناعات القائمة عليها وبحث فرص التعاون والاستثمار، وذلك بحضور الأستاذة حنان مجدي نائب المحافظ.
وأوضح المحافظ خلال كلمته فرص الاستثمار بالمحافظة، والتسهيلات التي تقدمها الدولة لجذب الاستثمار الجاد وخلق فرص عمل، مؤكدًا أهمية القيم المضافة في دفع عجلة الاقتصاد.
فى سياق أخر شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، ترافقه حنان مجدي نائب المحافظ، حصاد بشائر محصول الجوجوبا بإحدى مشروعات الاستثمار الزراعي المتميزة على طريق بغداد / الأقصر، المقام على مساحة ٧٥٠٠ فدان تشمل زراعة الجوجوبا وبعض الصناعات التجريبية مثل فول الصويا والذرة وعباد الشمس، وذلك بحضور الدكتور مجد المرسي مدير عام الزراعة بالمحافظة.
وأشاد المحافظ بنجاح المشروع وبجدية الشركة في التنفيذ، موجهًا ببحث إقامة مصنع لاستخلاص زيت الجوجوبا تعظيمًا للجدوى الاقتصادية، ودراسة عقد بروتوكول بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ومديرية الزراعة لتدريب طلاب المدارس الثانوية الزراعية.
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