محافظ المنيا يعتمد الخطة التنفيذية لمحو الأمية للعام الدراسي 2022-2023

المنيا-حسن عبد الغفار

اعتمد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الخطة التنفيذية لمحو الأمية للعام الدراسي 2022-2023، والتي سيجري تنفيذها خلال أربع دورات امتحانية هي (يوليو وأكتوبر2022، يناير وأبريل 2023).

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع أحمد علي، مدير فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة.

أكد محافظ المنيا، أنه لا سبيل لتحقيق النمو والتنمية إلا بالقضاء على الأمية، لافتا إلى ضرورة تكاتف الجميع من أجل الوصول لمحافظة خالية من الأمية، وذلك بالتزامن مع مجهودات الدولة تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحقيق طفرة نوعية شاملة في المنظومة التعليمية بشكل عام، وتعليم الكبار بشكل خاص، من خلال تطوير كافة الأساليب والمناهج والطرق لتتواكب مع متطلبات العصر والتكنولوجيا، وتغيير أساليب مخاطبة الفئات المستهدفة من خطة محو الامية لزيادة وعيهم ومشاركتهم بتلك الحملات.

وأكد المحافظ، على أهمية التنسيق والتعاون مع جميع الجهات الشريكة والمشاركة الإيجابية من المجتمع المدني والجامعات سواء أهلية أو خاصة، للقضاء على الامية، الى جانب أهمية الاعلام ودوره التوعوي لتشجيع الفئات المستهدفة لتعريفه بأهمية قضية محو الأمية.

ناقش المحافظ، مع مدير فرع الهيئة عناصر الخطة والتي تتضمن، (تحليل الوضع الراهن للامية بالمحافظة – الأهداف والأنشطة والإجراءات التنفيذية المقترحة – الأهداف العامة والفرعية والأنشطة والإطار الزمني للتنفيذ – خطط المتابعة والتدريب التربوي والقوافل الإعلامية للعام 2022 / 2023 – المناهج المقترحة للخطة وكذلك توصيات تنفيذ خطة محو الأمية الناتجة من خلال ورش العمل الخاصة بمشروع محو الأمية.

وأكد مدير فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة، أن الهيئة لديها برنامج "تعاقد التعلم الحر"، وهو عبارة عن دفع مبلغ مالي مقابل محو أمية عدد معين من الأفراد، وهي فرصة لتوفير فرص عمل لمن يرغب وخاصة بين طلاب الجامعات وكذلك في القرى.