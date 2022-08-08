محافظ المنوفية يفحص شكاوى أهالى ويوجه باتخاذ اللازم لحلها فورا

وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية وكيل وزارة الكهرباء بحل مشكلة قرية العطف مركز الباجور بشأن ضعف التيار الكهربائي وانخفاض مستوى الإنارة بشوارع القرية موجها بإجراء معاينة على الطبيعة واتخاذ اللازم ، كما كلف المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بدراسة طلب أهالى القرية بخصوص تحويل مدرسة العطف الابتدائية الى تعليم أساسي بما يحقق مصالح الطلاب والعرض عليه لاتخاذ اللازم وذلك استجابة لمطالب أهالى القرية ومن أجل الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليومى بالمواطنين بمقر مكتبه بالديوان العام لبحث شكواهم وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم.

كما استمع المحافظ الى شكوى عدد من أهالي قرية شبشير مركز منوف يتضررون فيها من انخفاض مستوى الخدمة الطبية بالوحدة الصحية بالقرية ، وعلى الفور كلف المحافظ مدير مديرية الصحة بتوفير أطباء بالوحدة الصحية فورا ورفع مستوى الخدمة بها بما يحقق الصالح العام ، كما كلف المحافظ رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بدراسة طلب الأهالى بخصوص استكمال أعمال الصرف الصحي بالقرية .

هذا وقد تضمن اللقاء شكوى مواطن بناحية كفر مناوهلة بالباجور يستأجر مخزن بشارع الجلاء البحري بشبين الكوم ويتضرر من وجود تسريب مياه بمخزنه ألحق الضرر به و أثر على بضاعته الموجودة بالمخزن ، وعلى الفور كلف المحافظ رئيس شركة المياه والصرف الصحي بإجراء معاينة على الطبيعة واتخاذ اللازم فورا لحل المشكلة ، كما كلف المحافظ مدير مديرية القوى العاملة بدراسة طلب مواطن بناحية كفر البتانون من ذوى الهمم يلتمس توفير فرصة عمل كي يستطيع توفير مصدر رزق له موجها إدارة العلاقات العامة بتوفير سيارة لاصطحاب المواطن الى مديرية القوى العاملة مراعاة لحالته الصحية .

يأتى هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات المواطنين التى يعقدها محافظ المنوفية بشكل يومى مع أبناء المحافظة للتعرف على شكواهم وطلباتهم ومحاولة إيجاد حلول لها وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية .