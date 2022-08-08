محافظ المنوفية يفتتح مدرسة ويتفقد أعمال تطوير تلا.. تعرف على التفاصيل

المنوفية - فريق المحافظات

افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الإثنين، مدرسة بمم الثانوية المشتركة بقرية بمم بمركز ومدينة تلا (إنشاء جديد) وتضم (12) فصلا دراسيا وبتكلفة إجمالية (6) ملايين جنيه، جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة تلا لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها للوقوف على أخر مستجدات الأعمال وتسريع منظومة العمل للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المنوفية، رافقه محمد موسى نائب المحافظ، وكيل وزارة التربية والتعليم، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، ومدير الإدارة التعليمية بتلا، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا.

وأزاح محافظ المنوفية، الستار عن اللوحة التذكارية للمدرسة وتفقد عدد من الفصول الدراسية والمعمل التكنولوجى ومحيط المدرسة، مشيداً بمستوى حجم الأعمال والإنشاءات المنفذة، ومشيراً إلى أن التوسع فى إنشاء تلك المدارس ستساهم فى تقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول الدراسية.

وخلال جولته، تابع المحافظ أعمال التطوير بنفق السكة الحديد بشارع الحرية بمدينة تلا والذى يضم إنشاء شبكة صرف وتجميع ورفع مياه الأمطار بطول 250م وبتكلفة ما يزيد عن 325 ألف جنيه تنفيذ شبكة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، كما تفقد أعمال تطوير موقف سيارات " شبين الكوم /تلا" والمقام على مساحة 1800م تنفيذ مديرية الإسكان بنسبة 90%، بإجمالى تكلفة بلغت ما يقرب مليون جنيه، حيث من المقرر إنشاء 98 باكية بالموقف لاستيعاب 180 سيارة، وتم الانتهاء من تركيب الصاج المعدنى وجار أعمال تركيب بلاط الانترلوك بالموقف والانتهاء من أعمال الانارة تمهيداً لبدء التشغيل، وخلال تفقده للموقف وجه المحافظ رئيس المدينة بوضع تصور لإقامة أكشاك نموذجية بالموقف والتنسيق التام مع الجهات الأمنية لإزالة كافة الإشغالات المجاورة للموقف حفاظا على المظهر الحضارى والجمالى.

فيما تضمنت الجولة، تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة السادات المتحفية تنفيذ هيئة الابنية التعليمية، حيث أوضحت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية أن مدة تنفيذ الأعمال (4) شهور، وجارى تركيب حديد الكريتال بالسور الخارجى وصيانة دورات المياه والغرف الإدارية، ووجه المحافظ مدير هيئة الابنية التعليمية بوضع تصور كامل لاستغلال المساحة الكلية للحديقة نظراً لموقعها المتميز بما يتماشى مع تطوير كورنيش ترعة البتانونية والعرض عليه نهاية الأسبوع الجارى قبل البدء فى أعمال التنفيذ، فيما تفقد المحافظ أعمال تطوير ميدان صيدناوى " ميدان الشهداء " للاطمئنان على حجم الأعمال والوقوف على نسب التنفيذ، حيث تم الانتهاء من الهيكل الخرسانى وتركيب البلدورات وجارى أعمال المبانى بالميدان تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية وجارى نهو الأعمال المقررة نهاية شهر سبتمبر القادم لخلق متنفس ومتنزهاً عاماً يليق بأهالى المركز.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد الأعمال الإنشائية للحائط الساند بترعة البتانونية والمقام على مساحة (110) أمتار، وذلك ضمن أعمال إنشاء الكورنيش والممشى الجديد لخلق متنفس حيوى وحضارى لأهالى المدينة، حيث تم الانتهاء من (50)متر بالحائط وجارى العمل على قدم وساق لاستكمال باقى الأعمال ونهو ها وفق التوقيتات الزمنية المحددة، وخلال تفقده شدد المحافظ على القائمين على الأعمال بسرعة نهو الأعمال المقررة خلال أسبوعين مع التشديد على رئيس المدينة بمتابعة نسب التنفيذ ميدانياً وتذليل كافة العقبات حفاظا على الصالح العام، كما تابع المحافظ الأعمال الإنشائية بالمحطة الوسيطة بمقلب تلا العمومى والمقامة على مساحة (فدان و2 قيراط) بطاقة استيعابية (500) طن / يوم، وذلك عقب الانتهاء من رفع كافة تراكمات القمامة بالمقلب ونقلها بالمدفن الصحى الآمن بالسادات، حيث تفقد المحافظ عدد من الغرف الإدارية وموقع خزان الصرف وتم الانتهاء من الهيكل الخرسانى للمبنى وجار الانتهاء باقى الأعمال بالمحطة، وخلال تفقده المحطة الوسيطة كلف المحافظ رئيس المدينة بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع برفع كافة تراكمات القمامة بالمحطة والعرض عليه لاتخاذ اللازم، يأتى هذا فى إطار الخطة الشاملة التى تبنتها محافظة المنوفية للقضاء على المقالب العشوائية والارتقاء بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة.