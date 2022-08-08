اليوم السابع
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محافظ المنوفية يزور الطالبة ملك الأولى على الجمهورية "علمي علوم" في منزلها

الإثنين، 08 أغسطس 2022 03:00 م
محافظ المنوفية يزور الطالبة ملك الأولى على الجمهورية "علمي علوم" في منزلها محافظ المنوفية يزور الطالبة ملك الأولى على مستوى الجمهورية
المنوفية - محمد فتحى

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حرص اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على زيارة الطالبة ملك عبد الفتاح الشبشيري الأولي علي مستوي الجمهورية (علمي علوم ) مدرسة تلا الثانوية الجديدة بنات بمجموع (402) درجة، في منزلها لتقديم التهنئة لها ولأسرتها، رافقه نائبه  محمد موسي ، ومدير مديرية التربية والتعليم ، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا .

جاء ذلك عقب انتهاء جولته الميدانية بتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية  الجارى تنفيذها بمركز ومدينة تلا للإرتقاء بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

حيث أعرب المحافظ عن سعادته البالغة لحصول الطالبة ملك على المركز الأول على مستوى الجمهورية مما يجعلها مصدر فخر لمحافظتها ولاسرتها متمنيا لها دوام التوفيق والنجاح .

هذا وقد أجري المحافظ حوارا مع الطالبة ملك تبادلا فيه الحديث عن أسباب نجاحها وطموحاتها ورغبتها في الالتحاق بكلية الطب ، مقدما لها درع المحافظة تقديرا لنجاحها وتميزها ومتنميا لها المزيد من النجاح والتألق .

كما قدم محافظ المنوفية الشكر والتقدير لأسرة الطالبة على جهدهم ورعايتهم لها وتشجيعها على التفوق حتى تكللت جهو دهم بالنجاح  والحصول على المركز الأول على مستوى الجمهورية ،وقام بالتقاط الصور التذكارية مع الطالبة واسرتها ، مشيرا الى أنه سيتم تنظيم حفل لتكريم أوائل الشهادات على مستوى المحافظة .

من جانبها أعربت الطالبة ملك وأسرتها عن خالص سعادتهم بحرص المحافظ على تقديم التهنئة بمنزلهم ومشاركته فرحتهم مؤكدين حرصهم على استكمال مسيرة التفوق  في المرحلة الجامعية  للمساهمة في النهوض بالمجتمع والوصول به الى مصاف الدول المتقدمة .

جدير بالذكر أن محافظة المنوفية قد حصدت ثلاث مراكز متقدمة علي مستوي الجمهورية في امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2022  وهم الطالبة ملك عبد الفتاح الشبشيري الأولي علي مستوي الجمهورية (علمي علوم ) بمدرسة تلا الثانوية الجديدة بنات بمجموع (402) درجة ، و الطالب  محمود مجدي جعفر الرابع مكرر علي مستوى الجمهورية ( علمى رياضة ) بمدرسة شبين الكوم الرسمية المتميزة والمتكاملة للغات بمجموع (404) درجة ، و الطالب / عمر مختار صقر ( متفوقين رياضيات ) بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بنين (STEM) بمدينة السادات بمجموع (650,60) درجة .

محافظ المنوفية يزور الطالبة ملك الأولى على مستوى الجمهورية (2)
محافظ المنوفية يزور الطالبة ملك الأولى على مستوى الجمهورية (2)

 

محافظ المنوفية يزور الطالبة ملك الأولى على مستوى الجمهورية (3)
محافظ المنوفية يزور الطالبة ملك الأولى على مستوى الجمهورية (3)

 

محافظ المنوفية يزور الطالبة ملك الأولى على مستوى الجمهورية (4)
محافظ المنوفية يزور الطالبة ملك الأولى على مستوى الجمهورية (4)

 

محافظ المنوفية يزور الطالبة ملك الأولى على مستوى الجمهورية (1)
محافظ المنوفية يزور الطالبة ملك الأولى على مستوى الجمهورية (1)

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