اليوم السابع
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محافظ القاهرة يتفقد مشروع كايرو بايك لمتابعة مراحل التجهيز.. صور

الإثنين، 08 أغسطس 2022 10:40 ص
محافظ القاهرة يتفقد مشروع كايرو بايك لمتابعة مراحل التجهيز.. صور محافظ القاهرة يتفقد مشروع كايرو بايك
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، محطات مشروع كايرو بايك، المقرر تشغيله بمنطقة وسط البلد، لمتابعة التشغيل التجريبى وأعمال الصيانة لبدء التشغيل. 
 
وأكد محافظ القاهرة، أن مشروع كايرو بايك جارى تنفيذه طبقًا لما هو مخطط له بالتعاون بين محافظة القاهرة وشركاء التنمية وبدعم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UNHABITAT وتمويل من مؤسسة دروسوس السويسرية drosos ودعم فني وإشراف من قبل معهد سياسة النقل والتنمية ITDP .
 
وأضاف أن الشركة المنفذه لمشروع كايرو بايك فى مرحلة التجهيز والتجريب وسيتم فى خلال شهر إطلاق الافتتاح . 
 
محافظ القاهرة يتفقد مشروع كايرو بايك
محافظ القاهرة يتفقد مشروع كايرو بايك

محافظ القاهرة يتفقد مشروع كايرو بايك لمتابعة مراحل تجهيزة
محافظ القاهرة يتفقد مشروع كايرو بايك لمتابعة مراحل تجهيزة

مشروع كايرو بايك
مشروع كايرو بايك

كايرو بايك
كايرو بايك

 


كايرو بايك

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