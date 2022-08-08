محافظ القاهرة يتفقد مشروع كايرو بايك لمتابعة مراحل التجهيز.. صور

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، محطات مشروع كايرو بايك ، المقرر تشغيله بمنطقة وسط البلد، لمتابعة التشغيل التجريبى وأعمال الصيانة لبدء التشغيل.

وأكد محافظ القاهرة، أن مشروع كايرو بايك جارى تنفيذه طبقًا لما هو مخطط له بالتعاون بين محافظة القاهرة وشركاء التنمية وبدعم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UNHABITAT وتمويل من مؤسسة دروسوس السويسرية drosos ودعم فني وإشراف من قبل معهد سياسة النقل والتنمية ITDP .

وأضاف أن الشركة المنفذه لمشروع كايرو بايك فى مرحلة التجهيز والتجريب وسيتم فى خلال شهر إطلاق الافتتاح .