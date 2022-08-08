محافظ الغربية يعلن الانتهاء من مناقشة لائحة قيد وحصر التوك توك

الغربية عادل ضرة

صرح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أنه تم الانتهاء من مناقشة مواد اللائحة المقترحة لقيد، وحصر وتشغيل مركبة التوك توك بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك عقب الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، مديري الإدارات المالية والشئون القانونية بديوان عام المحافظة.

وأكد رحمي أن هذه اللائحة الجاري العمل عليها مع النواب، تأتي كخطوة محلية لمواجهة التداعيات الناتجة عن التشغيل العشوائي للتوك توك وزيادة أعداده مما تسبب في صعوبة الحركة المرورية داخل المدن وارتكاب العديد من الحوادث والمخالفات المرورية والجنائية دون إمكانية التعرف على صاحب التوك توك أو سائقه نتيجة لعدم الالتزام بتعليق لوحات معدنية ،ذلك إلى جانب قيادة هذه المركبات من قبل الأطفال دون ترخيص، وعليه كان لزاماً تقنين وضع هذه الوسيلة بما يتفق والصالح العام وأحكام القانون ووضع نظام لتشغيله في إطار لائحة ذات بنود شاملة للنظام التشغيلي والمالي .

ومن جانبهم أعرب النواب عن اهتمامهم وحرصهم على مشاركة المحافظة في وضع وصياغة مواد اللائحة وذلك في سبيل تقنين وضع هذه المركبات بمختلف شوارع المحافظة مما يساعد على الانضباط العام والسيطرة على حركة هذا النوع من المركبات ،ذلك بالإضافة إلى تقنين واستيضاح المعلومات الخاصة بمالكي وسائقي التوكتوك خاصة كونها وسيلة تنقل ضرورية في بعض القرى والمناطق بالمدن.

يذكر أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات التي نظمتها المحافظة مع النواب في سبيل وضع حلول جذرية لحصر وتقنين وتحديد خطوط سير التوك توك في شوارع المحافظة، عقب تقديم النائب أحمد يحي لطلب بتقنين هذه المركبة، وسيتم مراجعة تلك اللائحة من خلال الشئون القانونية، وعرضها في أول مجلس تنفيذي للمحافظة لإقرارها.