محافظ الشرقية يتفقد مستشفى بلبيس لمتابعة انتظام سير العمل

الشرقية - إيمان مهنى

فاجأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، العاملين بمستشفى بلبيس المركزى للاطمئنان على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وللمترددين على المستشفى ولمتابعة انتظام سير العمل بها، والتأكد من التزام العاملين من أطباء وطاقم تمريض وإداريين وفنيين وعمال بمواعيد العمل الرسمية والنوبتجيات المكلفين بها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.



تفقد المحافظ أقسام الاستقبال والعيادات الخارجية والصيدلية واستفسر من المرضى والمترددين على المستشفى عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم واطمئن على حالتهم الصحية، متمنياً لهم الشفاء العاجل، مشدداً على ضرورة توافر المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة للمرضى وحفظها بطريقة جيدة ومراجعة تاريخ صلاحيتها أولاً بأول.



كما حرص محافظ الشرقية على متابعة انتظام سير العمل بقسم الغسيل الكلوى بالمستشفى، مشدداً على انتظام مواعيد إجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات الطبية المستخدمة بالقسم حفاظاً على صحه وسلامه المرضى.



وخلال جولته التفقدية بالمستشفى إلتقى محافظ الشرقية بالأطباء موجهاً بحسن إستقبال المرضى وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لهم، مؤكداً استمرار المحافظة فى توفير كافة سُبل الدعم لتطوير قدرات المستشفيات والوحدات الصحية بالقرى والمراكز والمدن لتقديم خدمة علاجية مميزة للمرضى والمترددين عليها.



ورافق المحافظ الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس.