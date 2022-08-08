محافظ أسوان يلتقى وفد "التخطيط" لبحث إنشاء مركز نموذجى للخدمات الحكومية

أسوان – عبد الله صلاح

التقى أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم، الاثنين، بوفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد الوزيرة للاتصال والتحول الرقمى.



وخلال اللقاء، استعراض الطرفان معدلات تنفيذ مشروع مركز الخدمات الحكومية النموذجى الجارى إنشاؤه بمنطقة حى العقاد بدعم من حكومة الإمارات الشقيقة ، وبالتعاون بين المحافظة ووزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية بتكلفة تصل لنحو 50 مليون جنيه للإنشاءات بخلاف التجهيزات وذلك على مساحة 4161 م2 منها ألف م2 لإنشاء المبنى والمساحة المتبقية تشمل اللاند سكيب وباركنج للسيارات.



حضر اللقاء غادة أبو زيد نائب المحافظ، والمهندس تامر رفعت مدير مشروع خدمات مصر ، وأيضاً أحمد دنش مدير عام مركز نظم المعلومات والتحول الرقمى.



ومن جانبه أشاد محافظ أسوان، بالدور الهام لدولة الإمارات الشقيقة فى تقديم مختلف أوجه الدعم للعديد من المشروعات التى تقام على أرض المحافظة وذلك فى ظل الاهتمام والمتابعة الدقيقة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطبيق منظومة التحول الرقمى.



وأشار إلى أن هذا المركز هو الأول من نوعه على مستوى الصعيد سيعمل على تقديم كافة الخدمات الجماهيرية للمواطن الأسوانى برعاية ودعم من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بقيادة الدكتورة هالة السعيد، وهو الذى يتوازى مع الدعم اللامحدود من وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء محمود شعراوى للقيام بميكنة الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين ، وإحداث طفرة غير مسبوقة من خلال 11 مركزا تكنولوجيا تم ربطهم بالمركز الجديد للتحول الرقمى من أجل تقديم 82 خدمة متنوعة.



وأكد "عطية" أن تنفيذ مشروع مركز الخدمات الحكومية النموذجى سيمكن المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال بحصولهم على جميع موافقات الجهات والوزارات مرة واحدة بهدف تسهيل الإجراءات لخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد أو بنظام الأون لاين عبر شبكة الإنترنت ، وبالتالى يساهم بشكل مباشر فى القضاء على الفساد الإدارى .