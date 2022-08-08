محافظ أسوان يقترح وضع الكلاب الضالة فى "شلاتر إيواء" لحماية المارة من العقر

بحث أشرف عطية، محافظ أسوان، مع مسئولى الجهات المعنية، ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بمختلف مدن وقرى المحافظة مما يهدد سلامة وأرواح المواطنين، لوضع آليات محددة لتنفيذ الإستراتيجية المتكاملة لمواجهة هذه الظاهرة، مع القيام بتوفير الرعاية لها وتحقيق السيطرة الكاملة عليها.

وتناول الاجتماع، الذى حضره غادة أبوزيد نائب المحافظ ، والدكتور محمد كرمى عميد كلية الطب البيطرى بجامعة أسوان ، بالإضافة إلى نقيب ومديرى الطب البيطرى والصحة ، فضلاً عن رئيس مركز ومدينة أسوان، الوقوف على الأسلوب الأفضل والإنسانى لمواجهة هذه الظاهرة سواء بالسيطرة على الكلاب الضالة الغير مرخص لها داخل أماكن إيواء «الشلاتر» لإستقبالها وتوفير الرعاية البيطرية لها.

وهو الذى يتوازى مع حملات التوعية والتعقيم والتطعيم ، بالإضافة إلى متابعة أنواع الكلاب المرخص لها من مديرية الطب البيطرى بعد إلتزام أصحابها بتحصينها ضد السعار وأن تكون مكممة ومربوطة بطوق للسيطرة عليها.

ومن جانبه، أوضح أشرف عطية، بأنه فى ضوء زيادة معدلات حالات العقر وما يترتب على هذا تهديد لسلامة المواطنين وخاصة الأطفال فقد تم إتخاذ العديد من الإجراءات من بينها توفير كميات كافية من اللقاحات والأمصال اللازمة للوقاية من الإصابة بمرض داء الكلب ( السعار ) ، بجانب تكثيف الجهود التى تهدف إلى الحد من الأثار السلبية المترتبة على ظاهرة إنتشار الكلاب الضالة.

وأشار، إلى أنه جارى إنشاء «الشلاتر» لجمع ورعاية الكلاب تحت إشراف بيطرى كامل ، بجانب وضع منظومة لتجميعها من الشوارع والمناطق التى تعانى من هذه الظاهرة التي تؤرق المواطنين وتسبب الذعر للأطفال مع تقديم كافة أوجه الدعم لمديرية الطب البيطرى للقضاء على هذه الظاهرة.

ومن جانبه عرض مدير عام الطب البيطرى خلال الاجتماع ملامح الإستراتيجية التى المتكاملة لمواجهة ظاهرة إنتشار الكلاب الضالة ترتكز على القيام بجمعها فى شلاتر ، وتطعيمها بلقاح السعار ، مع تعقيم الذكور ، وأيضاً توعية طلاب المدارس بطرق التعامل مع الكلاب من خلال ندوات إرشادية ، وكذا تفعيل القوانين الخاصة لإمتلاك الكلاب لعمل رخصة وآخذ تطعيم السعار سنوياً ، وتفعيل الضبطية القضائية للأطباء البيطريين لتمكينهم من متابعة أماكن تدريب وبيع هذه الحيوانات.