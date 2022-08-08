محاضرة بعنوان "الشباب أمل المستقبل" بفرع ثقافة الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى، وذلك فى ضوء سياسة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم والتى تهدف إلى نشر الثقافة وتنمية المهارات الإبداعية، حيث عقد قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "الشباب أمل المستقبل"، وأوضح العادلى حسان محمد مسئول الفرع، أن الشباب قادة التغيير والأمل الذى تبنى عليه الدولة أحلامها وهم القوة المضاربة لكل مجتمع ودرع الوطن فى كل المجالات، بالإضافة إلى ذلك أقام القصر معرض للرسم تنفيذ محمد إبراهيم محمد أخصائى الفنون التشكيلية بالقصر.



وعقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "مهارات إدارة الوقت" وأوضحت الدكتور علا على مسئولة القصر، مفهوم إدارة الوقت ومبادئ إدارة الوقت وتنظيمه والتخطيط ووضع الأولويات، وأنواع الوقت القابلة للتنظيم والغير قابله للتنظيم، بجانب ذلك عقد بالقصر محاضرة بعنوان "مبادئ العدالة الإجتماعية" وأوضح محمود لطفى مسئول بالقصر، تفاصيل العدالة الاجتماعية فى كل الأمور والعدل يكون فى جميع المجالات والأحوال والعدل بين الأخوات والزملاء فى العمل وفى الأمور القبلية.



ونظم قصر ثقافة حوض الرمال محاضرة بعنوان "قبول الرأى الآخر وفن ثقافة الاختلاف"، تم خلالها شرح أن الإنسان اجتماعى بطبعه ولا يستطيع العيش وتسيير أمور حياته دون التعامل مع غيره من الناس، ولذلك من الضرورى أن نتعلم فن التعامل مع الآخرين والذى يعتبر من أهم الفنون الاجتماعية نظراً لاختلاف طبائع الناس وتباينها وهو فن لا يجيده الكثير من الناس بالرغم من أهميته كمهارة سلوكيّة اجتماعية أساسيّة يجب أن نتحلّى بها ونتعلّمها وعليه يوجد هناك بعض الأسس التى يجب التقيد بها عند التعامل مع الناس والتى تُسهم فى كسب ثقة الناس ومحبتهم واحترامهم، وبالتالى الوصول لإقامة علاقات اجتماعية مثمرة وفعالة بين الناس، بجانب ذلك أعد القصر أمسية شعرية للشاعر عبدالرحمن محمد وألقى خواطر بعنوان "وصايا أبي"، وكذلك أعد قصر ثقافة حاجر العديسات أمسية شعرية للشاعر وليد الضوى وألقى قصيدة بعنوان "روحى وجسدي"، بالإضافة إلى ذلك أعد القصر عرض مسرح عرائس عن قصة" ليلى والذئب" أداء جمال يونس.



فيما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى دورى ثقافى أسئلة فى المعلومات العامة للأطفال أدارته أسماء محمد خليل، بجانب ذلك أعدت المكتبة ورشة حكى بعنوان "الزواج السعيد" سردتها ولاء أحمد، وأقامت مكتبة المدامود الثقافية ورشة حكى قصة" ثورة 23 يوليو" ألقاها طه حباشى، بينما نفذت مكتبة الطفل والشباب بتوماس وعافية ورشة رسم عن "مظاهر الاحتفال بالمولد النبوى الشريف" تنفيذ أحمد أمين، وكذلك نفذت مكتبة الطفل والشباب بالحلة ورشة فنون تشكيلية رسم بمناسبة العام الهجرى الجديد نفذها فيصل عبد العزيز.



أنشطة وتلوين لدعم أطفال الأقصر بقصور الثقافة



محاضرات ثقافة بقصر حسن فتحى بالأقصر



محاضرات ثقافية ضمن الانشطة الصيفية بالأقصر



محاضرة بعنوان الشباب أمل المستقبل بثقافة حسن فتحى