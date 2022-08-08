مجلس جامعة الأقصر يناقش الخطة المستقبلية لإنشاء كليات تلبي تطلعات المجتمع

الأقصر – أحمد مرعى

عقد مجلس جامعة الأقصر، جلسته رقم 41 برئاسة الدكتور حمدي محمد حسين رئيس الجامعة وبحضور الأعضاء، وذلك لمناقشة الخطة المستقبلية لتطوير جامعة الأقصر والكليات التي تلبي تطلعات أهالي محافظة الأقصر خلال الفترة المقبلة.



واستهل المجلس جلسته، بتوجيه الدكتور حمدي حسين وأعضاء المجلس، أسمى آيات الشكر والتقدير للدكتور محمد محجوب عزوز على جهوده خلال فترة توليه رئاسة الجامعة، ولما حققه من إنجازات ونجاحات متتالية في شتى القطاعات، راجين من الله التوفيق للدكتور حمدي حسين لاستكمال مسيرة العطاء بالجامعة ورفع اسم جامعة الأقصر خفاقًا والنهوض بها نحو الريادة.



كما تقدم رئيس الجامعة وأعضاء المجلس بالشكر للدكتور بدوي إسماعيل عميد كلية الآثار، بالتزامن مع انتهاء فترة إدارته لكلية الآثار وبلوغه سن التقاعد، مؤكدين على بذله جهودًا ملموسة في سبيل تقدم الجامعة، وتم إهدائه درع الجامعة تقديرًا وعرفانًا بجميل صنعه في إثراء العملية التعليمية بالجامعة، وناقش المجلس خطة إنشاء كليات ( الزراعة - الطب البيطري - كلية التمريض )، بالإضافة إلى معهد التمريض والمعهد الفني للتمريض، وذلك بجانب كليتي الهندسة وطب الأسنان واللتين تمت الموافقة على إنشائهما.



كما ناقش المجلس إنشاء مركز البحوث الزراعية التابع لكلية الزراعة المزمع إقامتها بمدينة إسنا جنوبي الأقصر، والذي سيكون نواة لكلية الزراعة المقرر إنشاؤها لتضاف إلى قائمة الكليات بجامعة الأقصر، وشدد رئيس الجامعة خلال الجلسة على عمداء الكليات بتجهيز قائمة بالبرامج المميزة داخل الكليات وعرضها بمجلس الجامعة المقبل، لمناقشة سبل تفعيلها، موجهًا بضرورة انتهاء التجهيزات اللازمة بكلية العلوم، لبدء الدراسة بها.



كما شهدت الجلسة وضع تصور للجامعة الأهلية، والجامعة الإليكترونية، المقرر إنشاؤها بمدينة طيبة لخدمة أبناء الأقصر ومحافظات إقليم جنوب الصعيد، ووافق أعضاء المجلس على مقترح رئيس الجامعة، بتصميم لوحة شرف بالجامعة لمؤسسي جامعة الأقصر ولمن كان لهم دور كبير في وضع اللبنة الأولى لإنشاء الجامعة.



فعاليات مجلس جامعة الأقصر لمناقشة الخطط المستقبلية



مجلس الجامعة يناقش إنشاء كليات تلبي تطلعات المجتمع الأقصري



مجلس جامعة الأقصر يناقش الخطة المستقبلية لتطوير الجامعة







