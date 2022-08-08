ما هى ضوابط التصوير الشخصى فى الأماكن العامة؟

كتب محمد أسعد

أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً رقم (2720) لسنة 2022، بشأن قواعد التصوير الشخصى فى الأماكن العامة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه يوم الأربعاء الموافق 20 يوليو 2022 فى هذا الشأن، وذلك بعد العرض على اللجنة الوزارية للسياحة، والتى انعقدت يوم الإثنين الموافق 18 يوليو 2022، برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

ونستعرض فى السطور التالية أبرز القواعد..

1- يتم السماح بالتصوير الشخصى للمصريين والأجانب المقيمين والسائحين فى الأماكن العامة بالجمهورية وفقاً لعدد من الضوابط المقررة به، دون اشتراط الحصول على تصاريح أو سداد رسوم.

2- يتم ذلك باستخدام كافة أنواع كاميرات التصوير الفوتوغرافى التقليدية والرقمية وكذلك كاميرات الفيديو الشخصية، وحوامل هذه الكاميرات.

3- القرار حظر استخدام المعدات التى من شأنها إشغال الطرق العامة أو معدات التصوير الاحترافى من مظلات التصوير ووسائل الإضاءة الصناعية الخارجية فى التصوير الشخصى إلا بعد الحصول على تصريح مُسبق، وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

4- لا يجوز التصوير الشخصى فى الأماكن العامة التالية إلا بعد الحصول على موافقة مُسبقة من الجهات المعنية وهي: الأراضى والمبانى والمنشآت والمعدات التابعة لوزارتى الدفاع والإنتاج الحربى والداخلية وغيرها من الجهات السيادية والأمنية والقضائية والمجالس النيابية، بالإضافة إلى مبانى ومنشآت الوزارات والمصالح الحكومية.

5- أكد القرار على أن يكون التصوير الشخصى دون الإخلال بما نصت عليه القوانين ذات الصلة، مع حظر تصوير أو نشر أى صور أو مشاهد تسئ للبلاد أو للمواطنين أو المخلة بالآداب العامة، بالإضافة إلى عدم تصوير الأطفال، أو تصوير ونشر صور المواطنين دون موافقة كتابية منهم.