ما هو سرطان المعدة؟.. اعرف أعراضه وكيفية علاجه

كتبت نهير عبد النبى

سرطان المعدة من أشهر أنواع الأمراض السرطانية التي يعانى منها البعض ، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فأن مكان حدوث السرطان في المعدة هو أحد العوامل التي يأخذها الأطباء في الاعتبار عند تحديد خيارات العلاج، ويشمل العلاج عادةً إجراء جراحة لإزالة سرطان المعدة، و قد يوصى بعلاجات أخرى قبل الجراحة وبعدها.

ما هى أعراض سرطان المعدة؟

-صعوبة في البلع

-الشعور بالانتفاخ بعد الأكل

-الشعور بالامتلاء بعد تناول كميات صغيرة من الطعام

-حرقة من المعدة

-عسر الهضم

-غثيان

-آلام في المعدة

-فقدان الوزن غير المقصود

-القئ

ليس من الواضح ما الذي يسبب سرطان المعدة ، على الرغم من أن الأبحاث قد حددت العديد من العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة به.

يعرف الأطباء أن سرطان المعدة يبدأ عندما تحدث تغيرات في الحمض النووي لخلية في المعدة، و يحتوي الحمض النووي للخلية على التعليمات التي تخبر الخلية بما يجب أن تفعله، تخبر التغييرات الخلية أن تنمو بسرعة وأن تستمر في العيش عندما تموت الخلايا السليمة تشكل الخلايا المتراكمة ورمًا يمكنه غزو الأنسجة السليمة وتدميرها مع مرور الوقت ، يمكن أن تنفصل الخلايا وتنتشر (تنتقل) إلى مناطق أخرى من الجسم.

ما هى العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة؟

-مرض المعدي المريئي

-البدانة

-نظام غذائي غني بالأطعمة المالحة والمدخنة

-اتباع نظام غذائي منخفض في الفواكه والخضروات

-تاريخ عائلي للإصابة بسرطان المعدة

-الإصابة بعدوى هيليكوباكتر بيلوري

-التهاب المعدة طويل الأمد (التهاب المعدة)

-التدخين

-الاورام الحميدة في المعدة

كيف يمكنك تقليل خطر الإصابة بسرطان المعدة؟



الحفاظ على وزن صحي، إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة ، فتحدث إلى طبيبك حول استراتيجيات تساعدك على إنقاص الوزن.

-اختر نظامًا غذائيًا مليئًا بالفواكه والخضروات حاول دمج المزيد من الفواكه والخضروات في نظامك الغذائي كل يوم.

-قلل من كمية الأطعمة المالحة والمدخنة التي تتناولها، احم معدتك عن طريق الحد من هذه الأطعمة.

-توقف عن التدخين إذا كنت تدخن.