لجنة من الطب البيطري بالأقصر تفحص المواشي داخل سوق مدينة إسنا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور فتحى سلمى مدير الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، استمرار تفعيل دور مديرية الطب البيطري بالأقصر فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر، وذلك كلاً فى يومه المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم وتزامناً مع الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

ويضيف الدكتور فتحى سلمى، لـ"اليوم السابع"، أنه تشكلت لجنة من إدارة إسنا البيطرية بقيادة الدكتور محمد الرشيدى مدير إدارة إسنا البيطرية ورئيس اللجنة الطبية البيطرية، وبمشاركة وعضوية كلا من الدكتور يوحنا مريد رئيس قسم الوقاية بإدارة إسنا البيطرية، والدكتور وليد نصار رئيس وحدة نجع سعيد البيطرية، ومشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر اسنا، حيث قامت اللجنة بالمرور على سوق إسنا للماشية، وتم عمل تقصي وبائي نشط لمعرفة الوضع الوبائي، بالإضافة إلى تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع تزامنا مع الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

وأوضح مدير الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، أنه يتم توعية المواطنين من المربيين والتجار بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات الخاصة بهم ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع حماية للحيوانات من هذه الأمراض الوبائية وحفاظاً على الثروة الحيوانية، وتوعيتهم بخطورة مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وما تسببه هذه الأمراض من خسائر اقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية، بجانب تعريف المواطنين بمرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع من حيث أعراض المرض على الحيوانات المصابة، وتعريفهم طرق نقل المرض ومصادر العدوى، والتوعية بطرق الوقاية من المرض وطرق التحكم والسيطرة على المرض.

ومن المقرر أن تستمر مديرية الطب البيطري بالأقصر فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر كلاً فى يومة المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم، بتكثيف لجان التقصي والترصد الوبائي ولجان التحصين والإرشاد البيطرى، لذلك تهيب مديرية الطب البيطري بالأقصر بالمواطنين ومربى وتجار الماشية بضرورة التعاون مع لجان التحصينات بمشاركتهم الإيجابية وتقديم الحيوانات الخاصة بهم، لتحصينها حرصاً على حماية الحيوانات الخاصة بهم من هذه الأمراض الوبائية، وتحقيقاً للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة والتى فى مقدمتها الحفاظ على الثروة الحيوانية، وتحقيقاً للتنمية المستدامة بها ومنعاً من إنتشار هذه الأمراض الوبائية.



جانب من فحص المواشي داخل سوق إسنا



سوق المواشي الأسبوعى بمدينة إسنا



عمليات فحص المواشي فى سوق إسنا



فحص المواشي داخل سوق مدينة إسنا