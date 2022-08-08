لبنان: إضراب بالبنوك للدعوة إلى التعامل بجدية مع الأوضاع الراهنة

وكان من المقرر أن يكون الإضراب مفتوحا لحين انعقاد الجمعية العامة لجمعية المصارف يوم الأربعاء المقبل لتتخذ قرارها بشأن الاستمرار في الإضراب من عدمه، إلا أن هناك اتجاها لتنفيذ الإضراب ليوم واحد فقط على أن تعاود البنوك فتح أبوابها أمام المواطنين بعد غد الأربعاء؛ نظرا لوجود إجازة رسمية في لبنان غدا بمناسبة ذكرى عاشوراء.

واعتبر مجلس إدارة جمعية المصارف أن البنوك حاولت قد الإمكان التعامل بمرونة مع ما وصفه بالأوضاع الشاذة، معتبرا أنها بلغت حدا لم يعد مقبولا ولم تعد البنوك تستطع أن تتحمل هذه المواقف.

ويأتي تحرك جميعة المصارف بعد إلقاء القبض على رئيس مجلس إدارة أحد البنوك بمطار بيروت بسبب ورود شكوى بحقه أمام النيابة العامة في جبل لبنان من قبل صاحبة أسهم تفضيلية تقول إن رئيس مجلس الإدارة لم يوزع لها أرباحا في وقت لم يحقق المصرف أرباحاً ليوزعها.

يذكر أن سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية شهد ارتفاعا ملحوظا منذ الإعلان عن إضراب البنوك حيث تجاوز سعر الصرف حاجر الـ 31 ألف ليرة لكل دولار في السوق غير الرسمية ولدى مكاتب الصرافة، فيما زاد سعر الصرف على المنصة الرسمية "صيرفة" ليصل إلى 25 ألفا و800 ليرة لكل دولار في آخر أيام العمل الأسبوع الماضي بزيادة قدرها 100 ليرة للدولار.