كلية السياحة والفنادق جامعة السادات تحتفل بتخريج دفعة 2021 - 2022

نظمت اليوم الإثنين كلية السياحة والفنادق جامعة مدينة السادات بمحافظة المنوفية، حفل تخريج دفعة 2021-2022 تحت رعاية الدكتور خالد جعفر القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور شريف محمد على نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هدى قنديل القائم بعمل عميد كلية السياحة والفنادق ووكيلة الكلية للدراسات العليا،

حضر الحفل الدكتور عماد ذكريا أمين عام الجامعة والدكتورة نهى عزمى وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة خيرت وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

فى كلمته قدم أمين عام الجامعة التهنئة إلى أولياء الأمور لما بذلوه من جهد ومال فى تعليم أبنائهم حتى لحظة تخرجهم وقدمت الدكتورة هدى قنديل القائم بعمل عميد الكلية الشكر لأولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس والإداريين والعاملين بالكلية، وطالبت الخريجين بالمحافظة على تفوقهم بتوظيف ما تعلموه فى حياتهم العملية.

من جانبها أكدت الدكتورة نهى عزمى وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب على أن السياحة عصب الاقتصاد، ومصر قادرة على استعادة مكانتها فى السياحة، نظراً لما تقدمة السياحة من توفير فرص عمل للشباب، وتوفير عملة أجنبية للدولة، وعلى الطلبة الخريجين أن يقوموا بدورهم بالعمل على نهضة السياحة.

وأشارت الدكتورة غادة خيرت بالجهود المبذولة من طلاب الكلية وأعضاء هيئة التدريس للوصول لهذا اليوم، بقلوب مختلطة بمشاعر بين الفرح والحزن، فرح بالتخرج وحزن بالفراق.

ضم الحفل فيلما تسجيليا عن الكلية وأقسامها، والنماذج المشرفة من خريجى كلية السياحة والفنادق، وعروض استعراضية، ودروع للحفل تسلمها الدكتور عماد ذكريا إنابة عن الدكتور خالد جعفر رئيس الجامعة والدكتور شريف محمد على نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ودرع الدكتور عماد ذكريا امين عام الجامعة، وتسليم شهادات التخرج للطلبة والطالبات وأوائل الدفعة الخريجين، وشهادات التقدير للقائمين على التنظيم للحفل من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وتم التقاط الصور التذكارية للطلبة والطالبات وأعضاء هيئة التدريس فى إطار جو من المرح والود حيث ودع الطلبة أصدقائهم واعضاء هيئة التدريس على مدار الاربع سنوات.