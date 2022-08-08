كلية الألسن جامعة قناة السويس تعلن 80% النسبة العامة للنجاح بالليسانس

واصل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس إعلان نتائج الفرق النهائية بالكليات ، حيث بلغت النسبة العامة للنجاح ليسانس الألسن 80% موضحاً أن 296 طالب وطالبة أدوا الإمتحانات بدور يوينو ، نجح منهم 236 طالب و طالبة في ست لغات أجنبية هي اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية والصينية واللغات الشرقية التركية والفارسية.

وتابع "مندور" أن كلية الألسن تعنى بتأهيل خريجين و مترجمين محترفين في هذه اللغات لسد احتياجات سوق العمل خاصة في ظل المشروعات القومية الواعدة في منطقة القناه مما يعظم دور الكلية ورسالتها التنويرية و الثقافية و العلمية ، كما حرص رئيس الجامعة على تقديم التهنئة للطلاب الخريجين متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العملية .

ومن جانبه أوضح الدكتور حسن رجب عميد كلية الألسن أن أسماء العشرة الأوائل لخريجي الدفعة الثالثة للكلية للعام الجامعي 2022جاءت على النحو التالي المركز الأول رحمة عبد الرحمن عطية عبد الرحمن قسم اللغة الصينية تقدير ممتاز مع مرتبه الشرف وبالمركز الثانى جاءت مي عبد الحكيم ابراهيم محمد قسم اللغة الإنجليزية ممتاز مع مرتبة الشرف بينما جاءت بالمركز الثالث مريم حنا عيسى حنا قسم اللغات الشرقية ممتاز مع مرتبة الشرف وحصلت على المركز الرابع أمنية سامي احمد مصطفى قسم اللغة الصينية تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف وبالمركز الخامس ايمان عبد الهادي محمد غنيمي قسم اللغات الشرقية تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف .

فيما أفاد الدكتور طارق الميله وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن ترتيب الطلاب من المركز السادس إلى المركز العاشر جاء كالتالي ميار محمد عبد السلام احمد قسم اللغة الإنجليزية ممتاز مع مرتبة الشرف ثم جوسانا مراد ميخائيل عبد المسيح مسعود قسم اللغات الشرقية ممتاز مع مرتبة الشرف يليها فرونيكا وائل نبيل شفيق رياض قسم اللغة الصينية ممتاز مع مرتبة الشرف ثم ميرنا ماهر اسكندر مسيحه قسم اللغة الفرنسية ممتاز مع مرتبة الشرف اخيراً ريهام حنفي محمد حنفي قسم اللغة الصينية ممتاز مع مرتبه الشرف .