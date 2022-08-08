قنا تنهي استعداداتها لانطلاق الموجة الـ20 لإزالة التعديات

قنا - صابر سعيد

ترأس المهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام للمحافظة، اجتماعا تنسيقيا لمناقشة الاستعدادات لتنفيذ الموجه الـ 20 لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة والأراضى الزراعية، بالتنسيق مع كافة الاجهزة المعنية، لاسترداد أراضى الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وإزالة التعديات عليها. جاء ذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية ومدير وحدة استرداد أراضى أملاك الدولة وجهات الولاية.

قال السكرتير العام، إنه من المقرر انطلاق الموجة الـ 20 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأرض الزراعية والنيل، اعتبارًا من السبت المقبل، ويتم تنفيذها على مدار أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن سلسلة الحملات المكثفة التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كافة صور التعديات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

وأضاف الطيبى، بأنه سيتم تنفيذ الموجة الجديدة من حملات الإزالة على ثلاثة مراحل متتالية، تبدأ بالمرحلة الأولى فى الفترة من 13 أغسطس الجارى حتى 1 سبتمبر المقبل، لتبدأ بعدها المرحلة الثانية فى الفترة من 10 إلى 29 سبتمبر 2022، ثم المرحلة الثالثة من 8 إلى 27 أكتوبر 2022، مشيرا إلى أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا يتابع مستجدات الملف بشكل يومى، وأن الأجهزة التنفيذية قد أتمت استعداداتها لبدء تنفيذ الموجة الجديدة من حملات الإزالة فى ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، مع التركيز على إزالة حالات التعدى على نهر النيل والمجارى المائية بصورة رئيسية فى بداية الموجة.