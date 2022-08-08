قلق فى البرازيل بعد تجاوز إصابات كورونا 34 مليون حالة

كتبت فاطمة شوقى

تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى البرازيل 34 مليون حالة إيجابية، وهى الدولة الثانية فى العالم التى يسجل فيها أكبر عدد وفيات بسبب الفيروس بعد الولايات المتحدة الامريكية، حسبما قالت بوابة أو جلوبو البرازيلية.

وبحسب بيانات وزارة الصحة فى البرازيل، ارتفع عدد الوفيات في البلاد إلى 679.939 شخصا.

وفقًا للسلطات الصحية في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، تم الإبلاغ خلال الـ 24 ساعة الماضية عن 16703 حالات جديدة.

فيما يتعلق بعدد الوفيات، أبلغت البرازيل عن 181 على الأقل، ارتفع معها عدد الوفيات في البلاد إلى 679.939.

لا تشمل أحدث البيانات المنشورة بيانات ثماني ولايات برازيلية لم تكشف عن أرقام فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفقًا لوزارة الصحة البرازيلية ، يبلغ معدل الوفيات الحالي المرتبط بفيروس كورونا 323.6 لكل 100.000 نسمة ، بينما يبلغ معدل الإصابة 16184 حالة لكل 100.000 شخص.

ويقترح الرئيس البرازيلى السابق لويز ايناسيو دي لا سيلفا، تعزيز النظام الصحى والتفكير فى إخراج البلاد من الأزمة التى تعانى منها بسبب كورونا.

وقال لولا داسيلفا، المرشح للرئاسة البرازيلية: "إن قانون تحديد سقف الإنفاق لم يسن لمنع الدفع لأصحاب البنوك ولا للتجار لقد تم سنه لتحديد الإنفاق على الصحة والتعليم والمواصلات العامة وعدم زيادة دخل العمال.

وأضاف: "لا أحتاج أن أقول لكم إنني سأقوم بعمل بطولي لأنكم تعرفون جيدًا أن هذا ليس عملًا بطوليًا بل واجب ينبغي القيام به وأنا مقتنع به. لن يكون هناك قانون لسقف الإنفاق في حكومتي".