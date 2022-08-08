قصور ثقافة الأقصر تقدم أنشطة متنوعة ومحاضرات حول المواطنة والوعي بالتاريخ الوطنى

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة تقديم باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد، وذلك برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، حيث عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "مفهوم المواطنة وعلاقته بسلامة المجتمع" أوضحت الدكتورة علا علي مسؤول الفرع، مفهوم المواطنة وأهمية المواطنة للإنسان في المجتمع والأهداف التي تحققها المواطنة داخل المجتمعات والآثار الإيجابية للمواطنة على الفرد، وأعد القصر ضمن فعاليات النشاط الصيفي الجزء الثاني من ورشة الأشغال اليدوية عمل "ميدالية الفراشة" نفذتها أشرقت أيمن، بجانب عرض مسرح عرائس عن"النظافة".

فيما عقدت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة محاضرة بعنوان "ضرورة الوعي بالتاريخ الوطني" أوضح على حسان مسئول المكتبة، أن التاريخ الوطني يبني أي مجتمع ومن المهم نقل معرفة التاريخ الوطني للأجيال القادمة ونستفيد جميعا من الوعي بالتاريخ الوطني لكي نتقدم، بجانب أمسية شعرية للشاعر أحمد علي وألقى قصائد" شوق، انتظار، احساس، اعتصر خمري"، وقدم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "لتسكنوا إليها" ضمن خطة وعظ الأزهر الشريف أوضح الشيخ الواعظ سيد سعيد أن لتسكنوا إليها حملة توعوية من قبل الأزهر الشريف، بالإضافة لورشة حكى قصة" جيش مصر العظيم هم عيون باتت تحرس في سبيل الله" ألقاها محمد علي، تحدث عن عظمة جيش مصر وأهميته، وورشة رسم شكل هندسي ثلاثي الأبعاد نفذتها نهلة حسن.

كما أقام قصر ثقافة الطفل عرض مسرح عرائس عن قصة "الثعلب المكار" أداء زينب أحمد، بينما نفذ قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة فنية تعليم أساسيات الرسم تنفيذ سهير تهامي وذلك بمدرسة الشيخ أبو العلا الإبتدائية، كما أقيم عرض سينما أطفال تنفيذ ياسر محمود، ونفذت مكتبة المدامود الثقافية ورشة فنون تشكيلية وقص ولصق نفذها محمد حسن.



الأطفال يستمتعون بالأنشطة داخل قصور الثقافة