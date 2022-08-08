قارئ يشكو من تأخر استخراج معاش تكافل وكرامة بالشرقية.. و"التضامن" ترد

كتب - محمود أحمد عطا- الشرقية - إيمان مهنى

أرسل القارئ إبراهيم شحته راشد من قرية الصوة التابعة لمدينة أبو حماد فى محافظة الشرقية مناشدة عبر خدمة "صحافة المواطن" بـ"اليوم السابع"، بخصوص تأخر إصدار بطاقة معاش تكافل وكرامة الخاص به.

وقال القارئ فى رسالته: تقدمت إلى مكتب شؤون قرية الصوة التابعة لمدنية ابو حماد فى محافظة الشرقية واتممت كل أوراقى لكى استفيد من مشروع تكافل وكرامه، وبعد تقديم الاوراق من 2019 إلى الآن ننتظر، ونحن فى أشد الحاجه إليها.

من جانبه، أفاد عبدالحميد الطحاوى وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالشرقية، إنه كلف إدارة خدمة المواطنين بإشراف زينب عبدالحميد والتى قامت ببحث شكوى المواطن وأسباب تعطيل الصرف، العمل على إزالتها فى ضوء القانون، كما كلف إدارة أبوحماد بصرف كرتونه مواد غذائية ولحمة كمساعدة عاجلة لحين البت فى الشكوى.

تأتى هذه المشاركات ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".