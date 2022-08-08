قارئ يشارك برسومات فنية تبرز موهبته فى رسم البورترية

كتب - محمود أحمد عطا

شارك القارئ عاطف الحسيني والمقيم فى محافظه الدقهلية عبر خدمة "صحافة المواطن" بـ"اليوم السابع"، برسومات تبرز موهبته الفنية وقدرته على الرسم من خلال استخدام خامة الفحم والرصاص، وبراعته فى رسم البورتريهات والبوب ارت والتنقيط والمانديلا واللوحات الفنية.

جانب من رسومات فنية وقال القارئ: "اكتشفت اني موهوب في الرسم، وطورت من نفسي بدون كورسات، ومن أحلامي أن يكون ليا معارض خاصه بي". جانب من رسومات فنية



جانب من رسومات فنية



جانب من رسومات فنية

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