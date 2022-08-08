اليوم السابع
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الإثنين، 08 أغسطس 2022 03:19 م
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قارئ يشارك برسومات فنية تبرز موهبته فى رسم البورترية

الإثنين، 08 أغسطس 2022 03:00 م
قارئ يشارك برسومات فنية تبرز موهبته فى رسم البورترية رسومات فنية
كتب - محمود أحمد عطا

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شارك القارئ عاطف الحسيني والمقيم فى محافظه الدقهلية عبر خدمة "صحافة المواطن" بـ"اليوم السابع"، برسومات تبرز موهبته الفنية وقدرته على الرسم من خلال استخدام خامة الفحم والرصاص، وبراعته فى رسم البورتريهات والبوب ارت والتنقيط والمانديلا واللوحات الفنية.
 
جانب من رسومات فنية (1)
جانب من رسومات فنية

 

وقال القارئ: "اكتشفت اني موهوب في الرسم، وطورت من نفسي بدون كورسات، ومن أحلامي أن يكون ليا معارض خاصه بي".
 
جانب من رسومات فنية (2)
جانب من رسومات فنية 

جانب من رسومات فنية (3)
جانب من رسومات فنية 

جانب من رسومات فنية (5)
جانب من رسومات فنية 
 
ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاركتهم عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.
 

رسومات فنية

الفنية

الرسم

الفحم والرصاص



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