فى عام الدبور.. تحذيرات من سرب دبابير ضخم يجتاح بريطانيا نهاية الصيف لهذا السبب

كتبت: شيماء عبد المنعم

حذر خبراء من أن سربًا ضخمًا من الدبابير قد يجتاح بريطانيا بحلول نهاية الصيف، فحسب ما نشرته صحيفة "ديلى ميل"، تخلق الموجة الحارة المستمرة ظروف تكاثر مثالية للحشرات، فيما يمكن أن تتقلب أعدادهم بين السنوات لأن الطقس غالبًا ما يملى على بقائهم خلال الربيع.

ونظرًا لارتفاع درجات الحرارة والزيادة فى أعداد الحشرات نتيجة لذلك، فإن عام 2022 يطلق عليه بالفعل اسم "عام الدبور"، من قبل خبراء إبادة الحشرات، وحسب التقرير "أصبحت الدبابير أكثر جنونًا بالسكر خلال الأشهر الماضية، حيث تنمو يرقاتهم إلى دبابير كاملة الحجم ويحتاجون إلى إيجاد مصدر جديد للطاقة".



اسراب دبابير

ونتيجة لذلك، تم تحذير البريطانيين لتجنب المنتجات الحلوة قدر الإمكان مثل المشروبات الغازية ومصاصات الثلج للتوقف عن جذبهم، وحسب التقرير "هناك نصائح أخرى لمنع لسعات الدبابير بما فى ذلك تجنب سحقها بعيدًا، لأن ذلك يميل إلى إثارة الحشرات أكثر".

ويقول تقرير الصحيفة البريطانية، إنه فى حالة اللدغة، يجب إزالة اللدغة على الفور، ولكن ليس باستخدام الملقط، لأن هذا يمكن أن يتسبب فى انتشار السم، وبعد ذلك، يجب غسل المنطقة المصابة بالماء والصابون، كما يجب وضع الثلج لتقليل التورم.