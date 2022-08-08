اليوم السابع
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فوضى المطارات مستمرة فى أمريكا.. إلغاء أكثر من 2500 رحلة خلال يومين

الإثنين، 08 أغسطس 2022 06:40 م
فوضى المطارات مستمرة فى أمريكا.. إلغاء أكثر من 2500 رحلة خلال يومين فوضى في المطارات الأمريكية
كتبت: نهال أبو السعود

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ألغيت 484 رحلة أخرى في الولايات المتحدة اليوم الاثنين بعد عطلة نهاية أسبوع صعبة شهدت إلغاء أاكثر من 1500 رحلة في جميع أنحاء البلاد.‏
 
كما أظهر موقع تتبع الرحلات الجوية ‏FlightAware‏ أن حوالي 1817 رحلة قد تأخرت بالفعل يوم ‏الاثنين.‏
 
وأشار الموقع لأنه تم الإبلاغ عن عدد من حالات التأخير والإلغاء في مطار شيكاغو ميدواي الدولي بسبب ‏عواصف رعدية وأمطار غزيرة متوقعة في منطقة شيكاغو، إلينوي.‏
 
كانت المطارات في نيويورك وواشنطن وبوسطن تشهد أيضًا عددًا كبيرًا من عمليات الإلغاء والتأخير، ‏حيث ألغت شركة ‏Republic Airways‏ ، التي يقع مقرها الرئيسي في إنديانابوليس ، إنديانا ، 6 في المائة ‏من رحلاتها ، أو 67 في المجموع.‏
 
وألغت شركة سكاي ويست إيرلاينز 74 في المائة من رحلاتها ، أي نحو 3 في المائة ، بينما ألغت يونايتد ‏إيرلاينز 52 رحلة ، أي نحو 2 في المائة من إجمالي رحلاتها، وألغت شركة ساوث ويست إيرلاينز 50 رحلة ‏، 1 في المائة من إجمالي الرحلات ليوم الاثنين.‏
 
وخلال عطلة نهاية الأسبوع ، ألغت شركات الطيران 850 رحلة حول الولايات المتحدة يوم الأحد ، و ‏‏657 رحلة يوم السبت و 1400 رحلة إضافية يوم الجمعة.‏
 
وفقا للتقرير، عانت صناعة الطيران من نقص الموظفين وارتفاع تكاليف الوقود والسفر الصيفي ‏المزدحم، ويبحث وزير النقل الأمريكي بيت بوتيجيج عن طرق لتحسين الموثوقية مع شركات الطيران ‏ومساعدة المسافرين ، بما في ذلك احتمال فرض غرامة على شركات الطيران التي تلغي الرحلات الجوية.‏
 
 

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