فوضى المطارات مستمرة فى أمريكا.. إلغاء أكثر من 2500 رحلة خلال يومين

ألغيت 484 رحلة أخرى في الولايات المتحدة اليوم الاثنين بعد عطلة نهاية أسبوع صعبة شهدت إلغاء أاكثر من 1500 رحلة في جميع أنحاء البلاد.
كما أظهر موقع تتبع الرحلات الجوية FlightAware أن حوالي 1817 رحلة قد تأخرت بالفعل يوم الاثنين.
وأشار الموقع لأنه تم الإبلاغ عن عدد من حالات التأخير والإلغاء في مطار شيكاغو ميدواي الدولي بسبب عواصف رعدية وأمطار غزيرة متوقعة في منطقة شيكاغو، إلينوي.
كانت المطارات في نيويورك وواشنطن وبوسطن تشهد أيضًا عددًا كبيرًا من عمليات الإلغاء والتأخير، حيث ألغت شركة Republic Airways ، التي يقع مقرها الرئيسي في إنديانابوليس ، إنديانا ، 6 في المائة من رحلاتها ، أو 67 في المجموع.
وألغت شركة سكاي ويست إيرلاينز 74 في المائة من رحلاتها ، أي نحو 3 في المائة ، بينما ألغت يونايتد إيرلاينز 52 رحلة ، أي نحو 2 في المائة من إجمالي رحلاتها، وألغت شركة ساوث ويست إيرلاينز 50 رحلة ، 1 في المائة من إجمالي الرحلات ليوم الاثنين.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع ، ألغت شركات الطيران 850 رحلة حول الولايات المتحدة يوم الأحد ، و 657 رحلة يوم السبت و 1400 رحلة إضافية يوم الجمعة.
وفقا للتقرير، عانت صناعة الطيران من نقص الموظفين وارتفاع تكاليف الوقود والسفر الصيفي المزدحم، ويبحث وزير النقل الأمريكي بيت بوتيجيج عن طرق لتحسين الموثوقية مع شركات الطيران ومساعدة المسافرين ، بما في ذلك احتمال فرض غرامة على شركات الطيران التي تلغي الرحلات الجوية.
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