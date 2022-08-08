اليوم السابع
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فتاتان تقتلان ابن عمهما بسبب خلافات مع والده في الأقصر

الإثنين، 08 أغسطس 2022 04:07 م
فتاتان تقتلان ابن عمهما بسبب خلافات مع والده في الأقصر جريمة قتل-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة الأمن، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة طيبة بمديرية أمن الأقصر، من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز) بغياب (نجله ، سن 8) عن مسكنهما، واتهم كريمتى شقيقه (سيدتان) بالتسبب فى غياب نجله، وعلل ذلك بوجود خلافات أسرية بينهم.
 
أسفرت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر، عن قيام (المتهمتين) باستدراج المتغيب إلى مسكن إحداهن والاعتداء عليه باستخدام سلاح أبيض "سكين" ما أدى إلى وفاته.
 
عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما وبحوزتهما الأداة الـمُستخدمة (سكين)، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكابهما الواقعة، لوجود خلافات بينهما وبين والد الطفل المجنى عليه، وقيامهما بوضع جثة الطفل داخل جوال بلاستيكى، والاستعانة بأحد الأشخاص (سائق تروسيكل - مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر) لنقلها وإلقائها بأحد المجارى المائية، أمكن ضبط الأخير وبمواجهته أيد ما سبق وأرشد عن مكان الجثة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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