غلق وتشميع مقاهى وكافيهات مخالفة في حدائق الأهرام.. صور

كتب سيد الخلفاوى

شن قطاع هضبة الأهرام في الجيزة، عدة حملات، بالتنسيق مع شرطة المرافق، لمتابعه مدى التزام المقاهي بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتحت إشراف المهندس حسن موافي رئيس حي الهرم، وتم رفع جميع الإشغالات من الكافيهات المخالفة للتعليمات والتي تقدم خدمة الشيشة للمواطنين.

وتم غلق وتشميع عدد من الكافيهات، ورفع كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بشارع الضغط العالي، تم خلالها مصادرة ( 1000 ) كرسي متنوع وعدد ( 4 ) شاشات عرض و ( 14 ) جهازا من البروجيكتور والرسيفرات و (140) قلب شيشه وسياره نقل وتم تحرير محاضر للمخالفين وجاري اتخاذ كافه الاجراءات القانونية حيالهم وايداع المضبوطات بمخزن الهضبة.

وقام القطاع الشمالي بالهرم، بالاشتراك مع إداره الاشغالات والمتابعة الميدانية بأعمال إزاله كامله لسور مخالف بأرض الجنينه من شارع المنشيه وتحرير محاضر للمخالفين كما تم سحب حفار من شارع العدوي من الشيشيني يقوم بأعمال تغيير مسار الصرف الصحي بدون تصريح وتم إيقاف الأعمال وسحب الحفار وايداعه مخزن الاشغالات كما تم إزالة كافة الحواجز الحديدية والاسمنتيه واطارات السيارات المتروكه لحجز اماكن الركنات للسيارات التي تعوق حركه الماره والمرور والقضاء نهائيا علي المظاهر العشوائيه بطريق المنصوريه.

كما تم متابعة استكمال اعمال النظافه ورفع مخلفات ترعه المريوطيه فيصل بمعدات الحي واستكمال اعمال رفع المخلفات اسفل الدائري بالمنصوريه طريق غطاطي وتم رفع 12 نقله بسيارات حموله 18 متر.

وقام القطاع الجنوبي بايقاف اعمال تحويل شقه من سكني لتجاري بالدور الثالث بعقار البنك الوطني اخر فيصل كما تم ايقاف اعمال تعديلات داخليه وضم شقه خلفيه للمحلات بدون ترخيص وايقاف استئناف اعمال لمحلات بشارع زغلول وتم التحفظ علي المعدات وكافه مواد التشطيب وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافه الاجراءات القانونيه حيالهم.