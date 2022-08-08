غدا انقطاع مياه الشرب عن رأس البر بسبب تطوير الشبكات

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، عن انقطاع الخدمة غدا ببعض المناطق وذلك لإجراء أعمال الإصلاحات والتطوير داخل بعض المحطات.

وتشهد مدينة رأس البر وكذلك قرية السنانية انقطاع الخدمة غدا بدء من الساعة الثامنة مساء وحتى الثامنة من صباح اليوم التالى، ليستمر فصل الخدمة 12 ساعة.

ومن جانبه أكد المهندس خالد جمال الدين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، أن هناك العديد من الإجراءات التى تتبعها الشركة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى المحافظة، لافتا إلى أن مشروعات حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير الريف المصرى، ساهمت بشكل كبير فى تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، موضحا أن القطاع داخل المحافظة يشهد تطورا كبيرا خلال الفترة الحالية.