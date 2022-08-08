غداً.. القوافل العلاجية التابعة لحياة كريمة تبدأ عملها بحلايب لمدة يومين

البحر الأحمر - عماد عرفة

تبدأ غدا الثلاثاء القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة عملها بمدينة حلايب لمدة يومين 9 و10 أغسطس عقب الانتهاء من أعمال إجراء الكشف الطبي على أهالي قرية أبو رماد جنوب الشلاتين .

وانطلقت القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة الشهر الحالي بداية من يوم 3 أغسطس حيث بدأت بقرية الحمروين التابعة لمدينة القصير لمدة يومين.

وانطلقت القوافل بعد ذلك إلى وحدة رعاية الطفل بمدينة القصير لمدة يومين 5 و 6 أغسطس، تم إجراء الكشف الطبي وصرف العلاج فى التخصصات المختلفة مجانا لأهالي مدينة القصير.

ومن مدينة القصير انطلقت القوافل بعد ذلك إلى قرية أبو رماد بحلايب لمدة يومين أمس واليوم، وتنطلق غدا إلى مدينة حلايب لمدة يومين 9 و 10 أغسطس، ثم إلى مدينة الشلاتين حيث قرية حدربة ومرسى حميرة، ومنها إلى مركز صحة الأسرة بمرسى علم لمدة يومين 11 و 12 أغسطس.

وتعود القوافل إلى الشمال مجددا إلى قرية أم الحويطات بسفاجا لمدة يومين ثم إلى وحدة الأمل بمدينة رأس غارب لمدة يومين أيضا حيث يتم الكشف في التخصصات المختلفة وصرف العلاج مجانا.