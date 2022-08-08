اليوم السابع
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عائلة بريطانية تعثر بالصدفة على مخبأ للأسلحة النارية فى نهر لندن.. صور

الإثنين، 08 أغسطس 2022 04:15 م
عائلة بريطانية تعثر بالصدفة على مخبأ للأسلحة النارية فى نهر لندن.. صور مخبأ للأسلحة فى نهر لندن
كتبت: شيماء عبد المنعم

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صُدمت عائلة بريطانية عندما قادتهم الصدفة فى نهر لندن، إلى العثور على مخبأ للأسلحة النارية الملقاة فى الماء، فحسب التقرير الذى نشره موقع "ديلى ميل"، كان جيمس وايت، البالغ من العمر 15 عامًا، يصطاد  مع أصدقاء من العائلة فى ممشى النهر فى كاتفورد، ثم قرروا السباحة بسبب الطقس الحار.

وأوضح تقرير الصحيفة البريطانية، أنه الشاب وجد شكلا مخروطا فى الماء وقلق أن يكون مادة متفجرة، وحينها تمنى أن يكون هذا حلمًا سيئًا، ثم بدأ مع أصدقائه فى البحث بأعماق المياه حتى عثروا على حوالى 11 بندقية  بما فى ذلك مسدس ومدفع رشاش، بالإضافة إلى مخازن الرصاص والذخيرة".

عائلة بريطانية تعثر علي مخبأ اسلحة في النهر
عائلة بريطانية تعثر علي مخبأ اسلحة في النهر

من جانبه، قال رايان بول، 32 عامًا: "كنا فى نزهة على النهر حيث نذهب بانتظام مع أطفالنا، وكان أبنائى يلعبون مع صبى يبلغ من العمر 15 عامًا، يدعى جيمس، والذى وجد البندقية، ثم بدأ فى البحث فى الماء، وحينها بدأ واحدًا تلو الآخر فى إخراج كل الأسلحة التى تظهر فى الصور".

وأضاف "اتصلت بالشرطة التى جاءت واسترجعت الأسلحة وستقوم بتمشيط النهر بحثا عن المزيد من المعلومات"، وحسب التقرير، فإن الممشى المطل على النهر هو منتزه على ضفاف النهر مع طريق مشهور للدراجات والمشى يمتد بين كاتفورد وبكنجهام فى جنوب شرق لندن.

الاسلحة التي تم العثور عليها فى لندن
الاسلحة التي تم العثور عليها فى لندن
 
العثور على أسلحة فى نهر التايمز
العثور على أسلحة فى نهر لندن

بدوره، قال كالوم جونز، المتحدث باسم شرطة العاصمة: "تم استدعاء الشرطة إلى طريق وينسفورد، السبت، للإبلاغ عن وجود أسلحة نارية فى أحد الأنهار، فحضر الضباط، وتم العثور على سلاح نارى وذخيرة وتم إخراجهما من المخبأ وجارى تمشيط النهر والتحقيق فى الأمر".

النهر المخبأ به الاسلحة
النهر المخبأ به الاسلحة
 

مخزن اسلحة

اسلحة مدفونه فى نهر

لندن

نهر لندن

الشرطة البريطانية



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