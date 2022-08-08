طقس الخليج.. ممطر فى السعودية وحار في الكويت والإمارات والبحرين

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم الإثنين الموافق 8 أغسطس 2022، فى السطور التالية:-

طقس السعودية

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية، إنه "بمشيئة الله تعالى يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان الاودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير، جازان.

ويستمر هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية والمثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها الى الأجزاء الساحلية. ولازالت الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم.

في حين يكون الطقس حار إلى شديد الحرارة على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، والاجزاء الشرقية من الحدود الشمالية والجوف.

الرياح السطحية: غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38كم/ساعة على الأجزاء الشمالية وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 18-38كم/ساعة على الجزئيين الأوسط والجنوبي تصل إلى 50كم/ساعة مع السحب الرعدية

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين على الجزء الشمالي ومن متر الى متر ين يصل إلى ثلاث أمتار على الجزئيين الأوسط والجنوبي

حالة البحر: خفيف الى متوسط الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزئيين الأوسط والجنوبي

طقس الإمارات



توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم، حارا وصحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار .

وأوضح المركز - في نشرته اليومية - أن حركة الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

وأشار إلى أن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 10:45 والثاني عند الساعة 21:00 والجزر الأول عند الساعة 12:52 والثاني عند الساعة 05:32 .

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون الموج خفيفا، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 17:09 والمد الثاني عند الساعة 08:03 والجزر الأول عند الساعة 12:10 والثاني عند الساعة 00:43.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة اليوم : المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 44 32 70 15 دبي 44 34 75 20 الشارقة 45 33 75 15 عجمان 43 33 75 20 أم القيوين 44 31 75 20 رأس الخيمة 45 31 55 20 الفجيرة 37 31 85 50 العين 47 34 45 15 ليوا 47 33 60 15 الرويس 46 33 75 20 السلع 46 34 75 25 دلما 45 33 80 25 طنب الكبرى 42 33 80 30 طنب الصغرى 42 33 80 30 أبو موسى 42 33 80 30 .

طقس الكويت



قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم شديد الحرارة و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة .

أما ليلا فهو حار إلى مائل للحرارة و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق.. درجة الحرارة الصغرى: 32 °ﻡ

طقس البحرين



أوضحت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من وزارة الاتصالات والمواصلات في مملكة البحرين، أن طقس اليوم حار ورطب .

وأشارت إلى أن الرياح شرقية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحياناً .

ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام .

درجة الحرارة العظمى 43 م درجة الحرارة الصغرى 33 م

الرطوبة النسبية العظمى 85 % الرطوبة النسبية الصغرى 30%