ضبط 292 قطعة أثرية بحوزة شخصين في المنيا

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت قوات الأمن في المنيا من القبض على شخصين لاتهامهما بحيازة 292 قطعة أثرية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

توافرت معلومات للإدارة العامة للبحث الجنائى بقطاع شرطة السياحة والآثار، مفادها قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" ومقيمان بمغاغة بمحافظة المنيا بحيازة بعض القطع التى يشتبه فى أثريتها بمسكنهما بقصد الإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبالإشتراك مع مديرية أمن المنيا تم إستهدافهما وضبطهما، وعُثر بحوزتهما على (292 قطعة يشتبه فى أثريتها - بندقية خرطوش)، وبمواجهة المتهمان إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والتربح من وراء بيعها، كما أقر أحدهما بحيازته السلاح النارى، وبعرض القطع المضبوطة على الجهات المعنية أفادوا بأثريتها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.