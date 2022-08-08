ضبط لحوم بلدية مريضة بأختام مزورة فى حملة للطب البيطرى بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف ومحمود مقبول

شنت مديرية الطب البيطرى بسوهاج اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور أحمد حمدي الشبح مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري، وبرفقته الدكتور ريمون فايز طبيب الإدارة، حملة على محلات الجزارة بمدينة سوهاج، وأسفرت الحملة عن ضبط 50 كيلو لحوم بلدية مختومة بأختام مزورة وبها إصابة مرضية حيث قام الجزار بذبحها خارج المجازر الحكومية وتزوير الأختام.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد تأكيدات مدير إدارة المجازر بأنه لن يتهاون مع كل فاسد يعبث بصحة المواطنين في سوهاج، وذلك بناء علي تعليمات اللواء طارق الفقى سوهاج والدكتور عصام عرفة مدير عام الطب البيطري بسوهاج.