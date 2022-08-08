اليوم السابع
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ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة بقصد الإتجار

الإثنين، 08 أغسطس 2022 11:37 ص
ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة بقصد الإتجار حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية)، حال إستقلاله سيارة "ملكه"، وبحوزته (كمية من مسحوق البودر المخدر وزنت 2 كيلو جرام  - كمية من نبات البانجو المخدر– 2 هاتف محمول - مبلغ مالى).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة ، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 


وزارة الداخلية

حملات أمنية

ضبط خارجين عن القانون

أخبار الحوادث

الأجهزة الأمنية



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