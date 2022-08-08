ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة بقصد الإتجار

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية)، حال إستقلاله سيارة "ملكه"، وبحوزته (كمية من مسحوق البودر المخدر وزنت 2 كيلو جرام - كمية من نبات البانجو المخدر– 2 هاتف محمول - مبلغ مالى).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة ، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.