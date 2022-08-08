ضبط عاطل لتعديه على آخر بالضرب بسلاح أدى لوفاته في القاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها شخص مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا "له معلومات جنائية")، وتوفى متأثراً بإصابته بجرح طعنى إثر إدعاء مشاجرة بالمنطقة سكنه.

بالإنتقال والفحص وبسؤال شقيق المجنى عليه قرر بأنه حال جلوس شقيقه "المتوفى" بأحد المقاهى بدائرة القسم حدثت بينه وبين أحد الأشخاص مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدى على شقيقه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته محدثاً ما به من إصابات، واستولى على هاتفه المحمول ومبلغ مالى ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها شخص مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة "مبلغ مالى، الهاتف المحمول" المستولى عليهما، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.